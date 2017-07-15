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هل فشل تيلرسون بمهمة حل أزمة الخليج؟.. نيويورك تايمز تجيب
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة على جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في منطقة الخليج، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن تيلرسون غادر المنطقة بعد فشله في حل الأزمة القائمة بين قطر والدول العربية الأربع التي تفرض عليها حصارا شاملا على الدوحة منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تيلرسون بدا مرهقا وهو يتحدث إلى الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة التي أقلته من الدوحة في طريق العودة إلى بلاده أمس الخميس، حيث قال: "أنا مُتعب جدا، فقد كانت رحلة طويلة".
وأضافت أن قطر الغنية بالغاز كانت آخر محطاته في مهمته بمنطقة الخليج، في إطار جهوده لاحتواء الأزمة الناجمة عن حصار الدول الأربع.
وقالت الصحيفة: "إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعرب عن أمله في تحقيق تقدم في الاجتماع الذي عقده صباح الأربعاء في صالة المطار الملكي في جدة مع تيلرسون"، وتابعت: "كان الرجلان يجلسان في حديث طويل ثم يجلسان على الركبة ويتشاوران في الوقت نفسه".
ومصت تقول: "لكن السيد تيلرسون غادر جدة الأربعاء حتى دون إعلان عن تقدم تدريجي في ملف الأزمة، ودون ابتسامة أيضا".
ونقلت عن تيلرسون قوله: "في الوقت الراهن، لا يتكلم الطرفان حتى مع بعضهما البعض على أي مستوى"، مشيرا إلى أن بعض القضايا التي دفعت الدول الأربع إلى فرض الحصار على دولة قطر معقدة جدا لدرجة أن "القرار النهائي قد يستغرق بعض الوقت".
وأردف تيلرسون: "الدول الأربع مهمة حقا بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا هو السبب الذي دفعني إلى إيلاء اهتمام مباشر بها، لأننا بحاجة إلى أن يكون هذا الجزء من العالم مستقرا، ومن الواضح أن هذا النزاع الخاص بين هذه الأطراف ليس مفيدا".
وأرجعت الصحيفة بعض السبب في نشوب الأزمة؛ إلى دعم الرئيس دونالد ترمب لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وهو ما رأت أنه منح المملكة الثقة لبدء الحصار على قطر ثم التمسك به بغض النظر عن مساعي تيلرسون "عديمة الجدوى". على حد وصفها.
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