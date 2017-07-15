استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟

قالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات نقلت المشتبه به في حادث مقتل سائحتين ألمانيتين بمنتجع في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى القاهرة اليوم السبت 15 يوليو/تموز 2017 للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيراً إلى تطبيق إجراءات مشددة للمصريين الراغبين بدخول الفنادق والشواطئ عقب الهجوم.

وذكرت المصادر القريبة من التحقيقات لوكالة رويترز -لم تذكر اسمها- أن المهاجم هو عبد الرحمن شمس الدين (28 عاماً)، وهو من محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، ووصل إلى الغردقة في حافلة عامة حوالي الساعة الخامسة صباح الجمعة، ثم اشترى سكيناً وتذكرة دخول الشاطئ وهاجم السائحات.

وقال مصدر في الفندق الذي ألقي القبض في مياهه على شمس الدين إن غطاساً عثر على السكين الذي يشتبه بأنه استخدمه في الهجوم كما عثر على هاتفه المحمول.

وقال أقارب للمشتبه إنه سافر إلى الغردقة بحثاً عن عمل.

وكان مسؤولون وشهود قد قالوا إن شمس الدين قتل السائحتين طعناً على شاطئ في الغردقة وأصاب سائحتين من جمهورية التشيك قبل أن يسبح إلى شاطئ فندق مجاور ويطعن سائحتين أخريين على الأقل.

وذكر مصدر أن إجراءات أمنية مشددة صاحبت نقل شمس الدين إلى القاهرة بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن الشاطئ الذي قتلت فيه السائحتان الألمانيتان أغلق اليوم السبت ووضع تحت التحفظ الأمني. وأضاف أن السلطات شددت إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين كما زادت عدد نقاط التفتيش في منتجع الغردقة الذي يتمتع بشهرة عالمية.

وهذا أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضاً في يناير/كانون الثاني 2016 حين طعن رجلان ثلاثة سائحين في أحد الفنادق.

وجاء الهجوم الجديد في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي أعقبت انتفاضة 2011.

وقالت مصادر أمنية وطبية بالغردقة إن إحدى المصابات نقلت إلى القاهرة بطائرة مجهزة طبياً لاستكمال علاجها. ووصفت المصادر حالتها بأنها غير مستقرة لكنها لم تذكر شيئاً

عن جنسيتها أو إصابتها.

وقالت سلطات المدينة إن إحدى القتيلتين من مواليد 1950 بينما ولدت الأخرى في 1962 وإن كلاً منهما تحمل تأشيرة إقامة سارية في الغردقة.

وقال مسؤولون ألمان اليوم السبت أنهم يشعرون "بالاستياء والغضب" لمقتل الألمانيتين طعناً في منتجع بمدينة الغردقة بمصر، وأضافوا أنه كان هجوماً متعمداً على سياح أجانب.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "تأكدنا الآن من الخبر المحزن بمقتل ألمانيتين في هجوم الغردقة".

وتقع الغردقة وهي من أبرز المنتجعات المصرية على مسافة 400 كيلومتر تقريباً جنوبي القاهرة.

وفي يناير 2016 هاجم مسلحان بمسدس وسكين وحزام ناسف فندقاً في الغردقة وأصابوا اثنين من السائحين الأجانب.

ووقع هجوم الغردقة أمس الجمعة بعد ساعات من مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم بالرصاص في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة.

وتضررت تلك الصناعة بشدة من سنوات الاضطراب السياسي بعد الانتفاضة الشعبية 2011 والزيادة في عنف الإسلاميين المتشددين.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 بالمئة في مارس/آذار بالقياس إلى الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد السائحين في مارس/آذار 654 ألفاً و900 سائح بينما كان العدد 440 ألفاً و689 سائحاً في مارس/آذار 2016.

المصدر: هافينغتون بوست