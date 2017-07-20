- سارة أبي كنعان تنشر صورتها بالبكيني
- سابقة إسرائيلية: يتعين على النساء المُطلقات دفع مصاريف الأطفال
- جبال تيانزي : حينما تجمع الطبيعة بين الواقع والخيال
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2017
- الخارجية الأميركية تشيد بتعاون قطر لمحاربة الإرهاب
- النظام القطري
- السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت...
- الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
- البرلمان اللبناني يسدل الستار على «السلسلة»: إقرار تمويلها والتنفيذ «أوتوماتيكياً» بعد شهر
- ضغوط على حزب الله لتأجيل معركة «الجرود» بعد زيارة الحريري الأميركية
- خليل: اقتحمنا المحرّمات ولا تداعيات... والتهويل مُفتعل.. قائد الجيش تفقد جرود عرسال ــ بعلبك ومصادر عسكريّة: ممنوع دخول المسلّحين
- سلسلة الرتب «فتيلٌ» مالي يضاعِف القلق على استقرار لبنان
- الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
- أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع
- أستراليا: في عهد روني العويك وسليم مهاجر.. فضيحة مالية في سجلات بلدية أوبرن
- القضاة يعتصمون دفاعاً عن امتيازاتهم
- الدول إذ تصنع الإرهاب وتحاربه وتعيد إنتاجه
- البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول اتفاق نشر قوات في سورية
- نوير قائداً جديداً لبايرن ميونيخ
- خبراء يجيبون.. لماذا لا يتدخل الأستراليون في حوادث الإسلاموفوبيا؟
- داعش يمتدح "جندي الخلافة" يعقوب خيري منفذ حصار برايتون بأستراليا
- طهران: الغرب هو المستفيد من الخلاف الإيراني - السعودي
- التشكيلات الدبلوماسية «تقاسُم حُصص».. فهل تقبل واشنطن بسفيرنا؟
- الضرائب الجديدة تُزعزع الإقتصاد وتُشجِّع التهرُّب الضريبي
- إنصاف أصحاب الحق وطريقة إحقاق الحق
الخارجية الأميركية تشيد بتعاون قطر لمحاربة الإرهاب
أشاد التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، وقالت الخارجية الأميركية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد تقرير الخارجية الأميركية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الوكالات الأمنية الأميركية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكا كاملا وعضوا فاعلا في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة حيث قدمت دعما وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، قال التقرير إن قطر دعمت هذا التحالف في حربه ضد الإرهاب، وفيما يتعلق بمواجهة الفكر المتشدد أشار التقرير إلى استراتيجية الدوحة الأساسية في مواجهة الفكر المتشدد المتجسدة في استثمارها في التعليم، واقتبس التقرير تصريحا لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في هذا الشأن. وأضاف التقرير أن "قطر حققت تقدما في مكافحة الإرهاب وتمويله"، لكن التقرير قال أيضا إن "ممولين للإرهاب يستغلون النظام المالي غير الرسمي في قطر".
في المقابل، قال تقرير الخارجية الأميركية إن "الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات مركزا ماليا في تعاملاتها المالية"، كما "أن أفرادا وكيانات بالسعودية استمرت في تمويل جماعات إرهابية"، على حد ما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن "تمويل الجماعات الإرهابية في السعودية يتم رغم جهود السلطات لمكافحة الإرهاب".
أهمية التقرير
وقال مدير مكتب الجزيرة بواشنطن عبد الرحيم فقرا إن تقرير الخارجية الأميركية يكتسي أهمية بالغة، وتزيد هذه الأهمية حاليا في ظل الأحداث الجارية في منطقة الخليج، والتقرير يرصد جهود دول العالم في محاربة الإرهاب قبل أن يقدم التقرير إلى الكونغرس.
وأضاف عبد الرحيم فقرا أن السلطات القطرية تتعاون في مستويات متعددة مع أميركا ودول أخرى مثل السعودية لمحاربة ظاهرة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن التقرير الأميركي يأتي في وقت تتجاذب فيه دول الخليج الاتهامات بشأن الإرهاب.
وذكر أن المسؤولين القطريين شددوا على أنه لا يكفي التعاون بين الدول لمحاربة الإرهاب عسكريا، ولكن من الضروري مجابهتها لتفادي استمرارها مستقبلا عن طريق التركيز على التعليم والتنمية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الخارجية الأميركية تشيد بتعاون قطر لمحاربة الإرهاب
- البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول اتفاق نشر قوات في سورية
- «قوات فصل» روسية إلى الجنوب السوري
- هكذا تعاملت مدينة إيرانية مع الخليجيين!
- مفاجأة مدويّة: فك ارتباط دمشق - "حزب الله" قريب!
- مِن الإعلام إلى المخدرات.. هكذا تسيطر إيران على العراق بعد أن سلَّمته أميركا وتؤسِّس فرعاً جديداً لحزب الله
- موسكو تتعهد مراعاة المتطلبات «الأمنية» لإسرائيل
- استخبارات الداخلية العراقية: البغدادي لا يزال على قيد الحياة
- داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل في النهاية
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)