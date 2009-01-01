إيزيديات على جبهات القتال في الرقة... لتحرير سبايا

مقاتلتان لدى وصولهما إلى جبهة القتال ضد «داعش» في الرقة (أ. ف. ب)

كانت الشابة الإيزيدية هيزا «سبيةً» لدى تنظيم داعش، الذي خطفها من العراق وأتى بها إلى الرقة حيث أمضت أشهرا رهيبة في الأسر.

اليوم، عادت إلى المدينة بلباس عسكري وبندقية لتقاتل هؤلاء المتطرفين، رغبة بالثأر لآلاف النساء اللاتي عشن المأساة نفسها. في منزل اتخذته مقاتلات إيزيديات مقرا في حي المشلب شرق الرقة، تقول هيزا: «حين حملت السلاح، أزحت بعض الهم عن قلبي، ولكن الثأر لا يزال داخله إلى أن يتحررن جميعا».

هيزا، مثل شقيقتيها وقريبات لها، عينة من آلاف النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي احتجزهن تنظيم داعش سبايا إثر هجوم واسع في أغسطس (آب) عام 2014 في منطقة سنجار في العراق. وفر حينها عشرات آلاف الإيزيديين وقتل عدد كبير منهم. وتقول الشابة التي ترتدي بزة عسكرية وتلف رأسها بشال تقليدي أخضر اللون، باللغة الكردية: «أنا إيزيدية من شنغال»، أي سنجار بالعربية. وتضيف وهي تتجول في شارع مدمر كغالبية الأحياء التي شهدت معارك في الرقة: «حين حصلت الإبادة بحق الإيزيديين، أصبحت النساء والفتيات بيد (داعش)، وأنا واحدة منهن. اعتقلونا وقاموا بفصل الفتيات عن النساء والرجال، ثم أتوا بنا إلى الرقة». بقيت هيزا 10 أشهر في قبضة المتطرفين، وحاولت خلالها مرات عدة الانتحار.

لدى سرد قصتها، يبدو الارتباك الشديد على الفتاة التي لم تبلغ العشرين من العمر بعد. وتقول: «أخذونا مثل الغنم، شردونا في شوارع الرقة. كانوا يبيعوننا، يأتي أحدهم ويأخذ واحدة منا حتى حان دوري». وتتحفظ الفتاة السمراء ذات العينين البنيتين والشعر الأسود عن الخوض في تفاصيل معاناتها لدى المتطرفين، مكتفية بالقول إنها قاومت كثيرا، وتكررت حالات بيعها وشرائها «أكثر من 5 مرات».

والإيزيديون أقلية تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا في شمال العراق قرب الحدود السورية. ويناصب تنظيم داعش العداء الشديد لهذه المجموعة الناطقة بالكردية، ويعد أفرادها «كفاراً».

بعد فشلها في الانتحار مراراً، تمكنت هيزا من الفرار من منزل نقلها المتطرفون إليه في الرقة إلى سوق قريب، حيث التقت عائلة كردية تكفلت بمساعدتها، ونقلتها سراً إلى خارج المدينة في مايو (أيار) 2015. منذ ذلك الحين، بدأت هيزا تجربة مغايرة مع «الرفاق» على حد وصفها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد. عادت إلى سنجار حيث تلقت تدريبات عسكرية مكثفة مكنتها من حمل السلاح، لتنضم إلى عداد «وحدات المرأة الشنغالية» التي تأسست بعد هجوم سنجار.

تقول هيزا، وهو اسم حركي اتخذته لها ويعني «القوة»: «حين بدأت حملة الرقة، أردت أن أشارك فيها من أجل الفتيات الإيزيديات اللاتي تم بيعهن هنا في شوارع الرقة»، مضيفة بانفعال: «هدفي تحريرهن والثأر لهنّ». قبل نحو 20 يوماً، دخلت هيزا للمرة الأولى إلى مدينة الرقة منذ فرارها منها، ضمن قوة تضم مقاتلات في «وحدات المرأة الشنغالية». وانضمت هذه الوحدات إلى صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، (فصائل عربية وكردية)، التي تخوض منذ 6 يونيو (حزيران) الماضي، معارك ضد ميليشيا «داعش»، داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.

وتقف هيزا أمام أسلحة وضعتها رفيقات لها على درج منزل، وتقول: «حين دخلت الرقة تملكني شعور غريب لا أستطيع وصفه، رغم الوجع الكبير الذي أحمله، شعرت بالفرح». وتتحفظ هيزا عن الكلام عن تفاصيل معاناتها لدى سجانيها. وتحرص هيزا والفتيات الإيزيديات الموجودات في منزل حي المشلب على نظافة المكان، فتوضب إحداهن الأحذية أمام الباب، وأخرى تنشر الغسيل، وثالثة تمسح الأرض، بينما أخريات يتابعن في إحدى الغرف اتصالات حول الوضع على الأرض عبر جهاز لاسلكي.

ونفذ تنظيم داعش، سلسلة إعدامات جماعية بحق الإيزيديين طالت الرجال تحديداً، وخطفوا المئات منهم، بالإضافة إلى استعباد واغتصاب النساء اللاتي اقتيد عدد كبير منهن سبايا لبيعهن على أنهن زوجات لعناصر التنظيم الإرهابي. ووصفت الأمم المتحدة الهجوم على الإيزيديين بأنه يرقى إلى «محاولة إبادة جماعية». ودفعت معاناة هيزا والآلاف من النساء في سنجار، الشابة الإيزيدية ميركان (20 عاما) إلى المشاركة في قتال تنظيم داعش. ورغم أن هذه الفتاة متحدرة من مدينة ماردين التركية، فقد عاشت حياتها في ألمانيا، لكن الهجوم على سنجار غير أولوياتها.

وتقول الشابة طويلة القامة بابتسامة لا تفارقها: «لم أكن أتخيل العالم بهذا الشكل، لم أتوقع أن أمورا مماثلة تحصل فعلاً». وتشير إلى عبارة كتبتها على أحد جدران المنزل وفيها: «نحن بصفتنا مقاتلات إيزيديات بقوة ونضال في الرقة، نثأر لمجزرة الثالث من (آب)، ونثأر للفتيات الإيزيديات». وتوضح: «توجعت حينها كثيراً، وبدأت وشقيقتي آرين نفكر بالانضمام إلى الرفاق دفاعاً عن سنجار».

والتحقت ميركان في بداية عام 2015 بصفوف المقاتلات الإيزيديات بعد 3 أشهر من انضمام شقيقتها آرين (24 عاما). وتقول: «لم يعد أمامي إلا هدف واحد هو تحرير النساء الإيزيديات وكل النساء اللاتي لا يزلن في قبضة (داعش)». وتضيف: «اخترت نمط حياتي. ما دام هناك لباس عسكري فسأرتديه. بالأمس كان هناك تنظيم القاعدة، واليوم (داعش)، ولا نعرف من سيأتي لاحقاً. أريد أن أذهب إلى كل مكان حلّ فيه ظلم». في غرفة مجاورة، تكتفي زميلتها «بسيه»، (اسم حركي) التي لا تتوقف عن التدخين، بالقول: «نحن تعرضنا لأبشع أنواع الظلم، وسيكون ثأرنا بكبر هذا الظلم».

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية