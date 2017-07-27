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نتنياهو يهاجم قناة الجزيرة ويتوعد بإغلاقها
أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن نيته طرد قناة الجزيرة الإخبارية، في الوقت الذي تكثف فيه القناة تغطيتها لأحداث القدس المحتلة وردة فعل الفلسطينيين على الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وكتب نتنياهو على صفحته على "فيسبوك"، وفقا لموقع "I24" الإسرائيلي، أنه سيعمل على "سن القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل".
وادعى أن "الجزيرة لم تتوقف عن التحريض على العنف حول جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
وقال نتنياهو إنه توجه عدة مرات إلى "جهات إنفاذ القانون مطالبا بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. وإذا لم يُنفذ هذا الأمر بسبب تحليل قانوني، فسأعمل على سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل".
وتقوم قناة الجزيرة القطرية بتغطية مكثفة لأحداث المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية الجديدة فيه، عبر برامجها التلفزيونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت دول حصار قطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وضعت على رأس مطالبها إغلاق قناة الجزيرة القطرية للمصالحة مع قطر.
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