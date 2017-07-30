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مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح

آخر تحديث: منذ 4 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح

تمكنت القوات السعودية في محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، من صد هجوم لعناصر مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية وحرس علي صالح صباح أمس قبالة مراكز رقابة عسكرية متقدمة على الشريط الحدودي.

 

وتعاملت فرق راجلة من القوات السعودية مع عناصر حوثية بالأسلحة المباشرة، بعد محاولتها التسلل إلى مناطق عسكرية قبالة مركز حصن الحماد العسكري في محافظة ظهران الجنوب.

 

وقالت مصادر عسكرية أن الفرق تمكنت من قتل عشرات من الحوثيين وإصابة آخرين، مع انسحاب العناصر الأخرى التي حاولت مساندة الخطوط الأمامية.

 

من جهة أخرى، تقدمت وحدات من الجيش اليمني أمس، نحو مفرق المخا غرب تعز لفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة وتصفية جيوب الحوثي وصالح في ظل انهيارات كبيرة للميليشيات.

 

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المواجهات تدور في مفرق المخا من الجهة الشرقية بعد تطهير معسكر خالد بن الوليد وتكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات، وإن قوات الجيش الوطني تتقدم نحو السيطرة الكاملة على مثلث المخا.

 

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات للميليشيات في موقع الشبكة في مفرق المخا بغارات عدة، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

 

من جهة أخرى، تفقد قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل أمس، السجن المركزي ومقر القوات الخاصة ومقر اللواء 145 غرب المدينة، واطلع على وضع وجاهزية السجن المركزي ومقر قوات الأمن الخاصة، إضافة إلى مقر قيادة اللواء 145 بجوار السجن المركزي.

 

وأشاد فاضل بالجهود التي تبذلها قوات الأمن الخاصة في تفعيل مهماتها وأدائها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمدينة، مثمناً الجهود المبذولة في ترميم وإصلاح السجن المركزي تمهيداً لنقل السجناء.

 

كما لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، بينهم اثنان من القادة، في هجمات شنها الجيش اليمني في جبهة بيحان غرب محافظة شبوة.‏

 

وأفادت مصادر ميدانية لموقع «26 سبتمبر»، التابع للقوات المسلحة، بأن وحدة الصواريخ في ‏اللواء 26 مدرع قصفت بالصواريخ ‏والمدفعية مواقع وتحركات العناصر الانقلابية في ‏أطراف ريف طوال السادة ومنطقة وادي الدقيق من ‏المحورين الشمالي الغربي لمدينة بيحان، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى ‏والجرحى في صفوف الانقلابيين، ‏وتدمير عدد من عتادهم العسكري.

 

‏وأشارت إلى أن قوات الجيش، تساندها المقاومة ‏الشعبية، استهدفت خطوط إمداد الميليشيات في محيط وادي الدقيق ومنطقة البركة.‏

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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