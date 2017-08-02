إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | القوات البحرية السورية تحصل على "رابتور" الروسية
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, الدفاع والأمن

القوات البحرية السورية تحصل على "رابتور" الروسية

آخر تحديث: منذ 38 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 72
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
القوات البحرية السورية تحصل على &quot;رابتور&quot; الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية أن روسيا سترسل إلى قوات خفر السواحل السورية قوارب دورية جديدة من أجل زيادة القدرة الدفاعية على سواحل البحر المتوسط.

 

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، موسكو مستعدة لتزويد العسكريين السوريين بالقوارب الدورية "رابتور"، وأنه سوف تبدأ عملية التسليم في هذا العام وتستمر حتى عام 2019.

 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع 03160 "رابتور" من أحدث القوارب الدورية في العالم. وتصل سرعة "رابتور" إلى 90 كم/ ساعة، ومدى الإبحار إلى مسافة 100 ميل بحري (أكثر من 185كم). وهي مزودة بمحرك قوي CAT C18 ACERT مزود بمضختين نفاثتين، وفيه أيضا رادار بحري حديث ونظام إطلاق النار. ومدفع "كي بي في تي" عياره 14.5 ملم ومدفعين "بيتشينيغ" عيار 7.62 ملم.

 

ويمكن استخدام "رابتور" لمحاربة الإرهاب، ولمهمات البحث والإنقاذ، وللقيام بعمليات خاصة.

 

وبهذه الخطوة تسعى روسيا لزيادة إمكانيات خفر السواحل السورية وتعزيز القوات البحرية السورية. فهي ستساعد على حماية الساحل السوري ضد الهجمات الإرهابية المحتملة وكذلك قطع طريق المهربين.

 

ويذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق قاربين "رابتور" إلى القاعدة البحرية في طرطوس، ولكن حتى الآن لم يعرف ما إذا كان هاذان الزورقان قد سلما إلى سوريا أم لا.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Reload Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)