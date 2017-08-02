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القوات البحرية السورية تحصل على "رابتور" الروسية
أفادت وسائل إعلام روسية أن روسيا سترسل إلى قوات خفر السواحل السورية قوارب دورية جديدة من أجل زيادة القدرة الدفاعية على سواحل البحر المتوسط.
ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، موسكو مستعدة لتزويد العسكريين السوريين بالقوارب الدورية "رابتور"، وأنه سوف تبدأ عملية التسليم في هذا العام وتستمر حتى عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع 03160 "رابتور" من أحدث القوارب الدورية في العالم. وتصل سرعة "رابتور" إلى 90 كم/ ساعة، ومدى الإبحار إلى مسافة 100 ميل بحري (أكثر من 185كم). وهي مزودة بمحرك قوي CAT C18 ACERT مزود بمضختين نفاثتين، وفيه أيضا رادار بحري حديث ونظام إطلاق النار. ومدفع "كي بي في تي" عياره 14.5 ملم ومدفعين "بيتشينيغ" عيار 7.62 ملم.
ويمكن استخدام "رابتور" لمحاربة الإرهاب، ولمهمات البحث والإنقاذ، وللقيام بعمليات خاصة.
وبهذه الخطوة تسعى روسيا لزيادة إمكانيات خفر السواحل السورية وتعزيز القوات البحرية السورية. فهي ستساعد على حماية الساحل السوري ضد الهجمات الإرهابية المحتملة وكذلك قطع طريق المهربين.
ويذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق قاربين "رابتور" إلى القاعدة البحرية في طرطوس، ولكن حتى الآن لم يعرف ما إذا كان هاذان الزورقان قد سلما إلى سوريا أم لا.
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