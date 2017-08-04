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«خرق صاروخي» بشمال حمص وشرق دمشق ومحافظة حماة تشهد أعنف اشتباكات في شهور
«داعش» يفرض التجنيد الإجباري في دير الزور
عواصم - وكالات ومواقع - تبادلت الأطراف المتحاربة إطلاق النار والصواريخ شمال مدينة حمص ليلة الخميس - الجمعة، وذلك بعد ساعات من بدء هدنة تدعمها روسيا. كما تعرضت غوطة دمشق الشرقية لأعنف قصف منذ ضم هذه المنطقة الى اتفاق «مناطق خفض التوتر».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، أن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدات عدة مشمولة باتفاق وقف النار في ريف حمص الشمالي من دون حدوث خسائر بشرية.
وأكد «المرصد»، أمس، ان «منطقة عين ترما في الغوطة الشرقية تتعرض لقصف مكثف من جانب قوات النظام السوري، في اعنف قصف شهدته البلدة والغوطة الشرقية منذ بدء تطبيق الهدنة فيها في 22 يوليو الماضي حيث قصفت قوات النظام بـ 13 صاروخاً يعتقد انها من نوع ارض - ارض مناطق في اطراف بلدة عين ترما ومحيطها من جهة حي جوبر الدمشقي، بعيد منتصف ليلة الخميس ليرتفع الى اكثر من 70 عدد الصواريخ التي اطلقتها قوات النظام في الـ 24 ساعة الماضية على البلدة». وأفاد «المرصد» من ناحية ثانية، بإن محافظة حماة (غرب) شهدت أمس، اشتباكات هي الأعنف في شهور، لكن الروايات تباينت حول كيفية اندلاع القتال.
وذكر أن الاشتباكات صاحبها قصف عنيف حيث أطلقت عشرات القذائف الصواريخ، مشيراً إلى أن هناك «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في العمليات العسكرية المتواصلة في المنطقة».
واضاف إن القتال اندلع نتيجة محاولة القوات الموالية للحكومة التقدم شمالا من معان إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.
لكن الإعلام الحربي لـ «حزب الله» ذكر أن مقاتلي المعارضة هم من حاولوا شن الهجوم لكن الجيش أحبطه.
إلى ذلك، استهدف انفجار بسيارة مفخخة، مقراً لهيئة تحرير الشام، في ضاحية ريف المهندسين الثانية في ريف حلب الغربي اسفر عن مقتل اثنين على الاقل من الهيئة واصابة آخرين. وفي دير الزور، فرض تنظيم «داعش» التجنيد الإجباري على شبان المنطقة.ووزع التنظيم «ولاية الخير»، بيانا أعلن فيه أن التجنيد أصبح إجباريا على الشبان بين 20 - 30 عاما، من دون أن يستثني من ذلك إلا من وصفهم بأصحاب «الأعذار الشرعية».
وأبلغ «داعش» في بيانه، الأهالي بأنه سيتعامل مع المجندين الجدد مثلما يتعامل مع جنوده القدامى، مشيراً إلى أنه سيزج بهم في المعارك التي يخوضها فور اجتيازهم دورة شرعية وعسكرية، من دون إدخالهم في معسكر كامل كما جرت العادة سابقا، ما يؤكد تأزم موقفه الميداني.
وتوعد التنظيم المتخلفين من شبان المنطقة عن الحضور إلى مكاتب التجنيد في غضون أسبوع، بأنه سيقوم بسوقهم عنوة إلى ميادين القتال.
وفي الرياض، بحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الخميس، مع رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، وأعضاء الهيئة، آخر مستجدات الأزمة.
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