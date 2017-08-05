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"لن يغادروها أحياء".. أميركا تكشف عن العدد المتبقي لمقاتلي "داعش" في أبرز معاقله بسوريا وتتوعد بالقضاء عليهم
قدر المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بريت ماكغورك، الجمعة 4 أغسطس/ آب 2017، أعداد المقاتلين المتبقّين للتنظيم بمدينة الرقة شمال شرق سوريا بألفي مقاتل.
وشدد ماكغورك، على "حرص" بلاده بأن مسلحي التنظيم "لن يغادروا المدينة أحياء".
وجاء ذلك خلال استعراض ماكغورك، لإنجازات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، منذ تسلّم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمهامه في يناير/ كانون ثان الماضي.
وقال ماكغورك، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أن "تقديرات أممية تشير إلى وجود 25 ألف مدني بالمدينة، غير أننا نعتقد أنّ الرقم أقلّ من ذلك".
وفي ذات الصدد، لفت ماكغورك، إلى أنّ الولايات المتحدة "تحرص" على إعادة الاستقرار إلى المدينة عقب تحريرها من "داعش".
وأوضح أن ما تقدّم يتم عبر إزالة الألغام والمخلفات والأنقاض، والمساعدة في إعادة الحياة إلى المدارس وخدمات الماء والمجاري.
غير أنه أوضح أن بلاده "لن تقوم بإعمار المناطق المدمّرة على المدى البعيد".
وفي هذا السياق، اعتبر أنّ إعمار المناطق المدمّرة في العراق وسوريا من قبل التنظيم، هو "مهمة دولية ومحلية"، وأن واشنطن "لا ترى أنه يتعين عليها تحمّل أعبائه".
كما لفت المبعوث إلى الدور الذي لعبته روسيا في مساعدة التحالف في إضعاف "داعش"، وتسريع الحملة ضد التنظيم. لكنه أشار في المقابل، إلى أن الولايات المتحدة "لم تلحظ اشتباكات بين الروس وهذا التنظيم".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انطلاق عملية لطرد "داعش" من الرقة.
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