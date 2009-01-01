قوات الأسد تستعيد السخنة وتحرز «تقدماً مهماً» جنوب الرقة

عواصم - وكالات ومواقع - بسطت قوات النظام السوري، سيطرتها على السخنة، آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها تنظيم «داعش» في محافظة حمص (وسط)، في وقت تتقدم فيه صوب معاقل المسلحين شرقاً.

واشار «المرصد السوري لحقوق الانسان»، أمس، الى «تقدم مهم» في جنوب مدينة الرقة لقوات الرئيس بشار الأسد التي لم يعد يفصلها سوى أقل من 4 كلم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها «داعش» في محافظة الرقة.

وتقع معدان بالقرب من الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة.

وافاد «المرصد» عن مقتل 64 متطرفاً على الاقل السبت خلال معارك وقصف جوي في البادية بينهم 30 في السخنة.

وفي مانيلا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الاتصالات مستمرة مع الأميركيين حول الأزمة في سورية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أمس، أن الاتصالات تجري بين الممثلين من البلدين في شأن اتفاق منطقة تخفيف التوتر التي تم التوصل اليها مع الولايات المتحدة جنوب سورية، وأيضا في شأن الأمور الأخرى بما يخص الأزمة في سورية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي «فالاتصالات مع الولايات المتحدة ستتواصل ولن تتوقف إطلاقاً».

ورأى وزير الخارجية أن «الاتفاق في شأن منطقة تخفيف التوتر في إدلب ليس بسيطاً وسيكون صعباً»، معتبرا أنه «يمكن التعويل على الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية واللاعبين الآخرين مثل الولايات المتحدة، الذين لهم تأثير في شكل عام على كل المسلحين عدا الإرهابيين الذين لا يجب أن يتفق معهم».

وقال لافروف: «إذا عملنا بشكل منسق بين روسيا وتركيا وإيران والتحالف أيضا وقمنا باستخدام تأثيراتنا على المسلحين في الأرض يمكن التوصل إلى اقتراحات متوسطة وجامعة لحل المسألة وخلق الظروف المطلوبة للعملية السياسية».

كما بحث الوزير الروسي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الأزمة في سورية وسبل تسويتها.

ووصف جاويش أوغلو، الذي التقى مساء نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الاجتماع بـ «المثمر».

من ناحيتها، كشفت الهيئة العليا للمفاوضات اثر اجتماع لها مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن تشكيلها لجنة خاصة باتجاه عقد اجتماع موسع جديد أو ما يعرف بـ «الرياض ٢».