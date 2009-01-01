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اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة

آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة

فيما يعد أول إنجاز ملموس لدولة قطر في المحافل الدولية لاختراق الحصار المفروض عليها، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عبدالله بن ناصر السبيعي، أنه تم تفعيل مسار مهم بالنسبة للطيران القطري عبر المياه الدولية المسؤولة عنها الإمارات في الخليج العربي.

 

وأوضح البيان المنشور على حساب الهيئة على موقع تويتر، مساء الإثنين 7 أغسطس/آب 2017، إن هذه الخطوة تأتي بناء على ما انتهى إليه الاجتماع الاستثنائي للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، الأسبوع الماضي، واستعرض الآثار السلبية للحصار المفروض على قطر على مجال الطيران والسلامة الجوية.

 

ونقل البيان عن السبيعي قوله إن "أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من المنظمة الدولية للطيران المدني تم تشغيلها، سواء في الخليج العربي أو بحر العرب أو خليج عُمان".

 

ونوه إلى أن "هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على دراسة مسارات جديدة عبر المياه الدولية، من المفترض تشغيلها فور اعتمادها من كافة الأطراف، من بينها منظمة إيكاو".

 

واعتبر السبيعي أن "اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحاً كبيراً لقطر؛ نظراً لقدرتها على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) لاتفاقية شيكاغو".

 

وأشار إلى أن "المسارات الجديدة التي تم اعتمادها تعطي المزيد من الراحة والمزيد من تحقيق الأمن والسلامة الجوية للطائرات المستخدمة لها".

المصدر: هافينغتون بوست

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