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سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
مليات التحالف ضد التنظيم الإرهابي دخلت عامها الرابع
بغداد، واشنطن - وكالات - قتل وأصيب العشرات من عناصر فصيل من ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي في قصف على الحدود العراقية - السورية، تضاربت المعلومات بشأنه في ظل نفي الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي ضد «داعش»، أي علاقة لها به، وتبنّيه من قبل التنظيم.
وقال مصدر في «الحشد» لوكالة «الأناضول»، أمس، إن «36 مقاتلاً في (الحشد) قتلوا، وأصيب 80 آخرون جراء قصف مدفعي أميركي استهدف قافلتهم على الحدود العراقية - السورية»، أول من أمس، مشيراً إلى أن «القوات الأميركية في سورية قصفت بالمدفعية، رتلاً لقوات كتائب (سيد الشهداء) وهي إحدى فصائل (الحشد)». وأكد أن «القصف وقع داخل الأراضي السورية في الجهة المقابلة لمنطقة عكاشات التابعة لقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، أقصى غرب العراق»، مشيراً إلى أن جثث القتلى وصلت في وقت متأخر من مساء أول من أمس إلى مطار بغداد الدولي، ومن بينهم «ابن شقيق الحاج أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب (سيد الشهداء)».
من جهته، قال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن «قوات (الحشد) تعرضت للقصف بعد أن عبرت خط الحدود من العراق إلى سورية»، فيما ذكرت مصادر عسكرية عراقية رفيعة أن القصف كان جوياً بواسطة «طائرات مقاتلة»، بعدما تركت مجاميع من «الحشد» مواقعها داخل الأراضي العراقية وعبرت الحدود إلى سورية.
وأقرت كتائب «سيد الشهداء» بوقوع قتلى وجرحى في صفوف مقاتليها جراء «قصف أميركي»، متوعدة بأن «هذا العمل لن يمر من دون عقاب».
وذكرت في بيان أن «القوات الأميركية قصفت بشدة مواقع» الكتائب، «في خط الحدود العراقية - السورية وفي الجهة المقابلة لعكاشات»، مشيرة إلى القصف أدى إلى سقوط «أعداد كبيرة» من القتلى والجرحى.
وأضافت أن «الأميركيين زعموا أنهم قصفوا بالمدفعية الذكية مواقع مفترضة لـ(داعش) على الحدود... وكنا نعلم أنهم يستهدفوننا»، محملة «الجيش الأميركي عواقب هذا العمل الذي لن نسكت عنه»، وداعية «الجهات المختصة لا سيما الحكومة العراقية إلى فتح تحقيقٍ كبيرٍ في هذا العمل».
في المقابل، قال الناطق باسم التحالف العقيد الأميركي راين ديلون إن «الادعاءات بشأن ضربات التحالف ضد قوات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية - السورية غير دقيقة. لم ينفذ التحالف أي قصف في تلك المنطقة وقتذاك».
وتوازياً مع النفي الأميركي، تبنى «داعش» الهجوم، وبث فيديو وصوراً للعملية التي أعلن أنه اعتقل خلالها عدداً من عناصر «الحشد».
وتزامن هذا التطور مع دخول الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لدحر تنظيم «داعش» في العراق وسورية عامها الرابع.
ففي 8 أغسطس عام 2014 انطلقت طائرتا «أف آي-18» من حاملة الطائرات «جورج دبليو. بوش» في الخليج لتلقي 500 رطل من القنابل الموجهة بالليزر على مقاتلي «داعش» قرب أربيل في شمال العراق.
وشكّل هذا العمل العسكري بدء الحملات الجوية المكثفة التي تم تعزيزها لاحقاً بتدريب وتجهيز قوات محلية لمحاربة «الدواعش»، بداية في العراق ولاحقا في سورية.
خرج التنظيم إلى الضوء في بداية العام 2014 عندما اكتسح عناصره مناطق في شمال العراق وسورية، قبل أن يسيطروا على مدن رئيسية منها الموصل والرقة، مخلفين أعمالاً وحشية وبربرية.
وفي ذروة تقدمه سيطر «داعش» على مساحة 40,000 ميل مربع (104,000 كيلومتر مربع)، حتى انه هدد بغداد مع انهيار وحدات الجيش العراقي ودخولها في حالة من الفوضى.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الكابتن جيف ديفيس «كان لديهم 8 ملايين شخص أسرى لحكمهم الهمجي ويعيشون في بؤس، الكثيرون أجبروا على التحول الى لاجئين والعيش في الحرمان».
وبعد ثلاث سنوات على بدء حملة التحالف تم استعادة 70 في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم في العراق، و50 في المئة من المناطق في سورية. وقال ديفيس «لم يتمكن التنظيم من أخذ ولو إنش واحد مجدداً من المناطق التي حررناها»، مضيفاً أن التنظيم «يواجه هزيمته الحتمية. سننتصر وهم سيهزمون».
وحتى 26 يوليو 2017 نفذ التحالف 13,221 غارة في العراق و10,701 في سورية، ما مجموعه 23,922 غارة بكلفة بمعدل 13,6 مليون دولار يومياً. واعترف التحالف بمقتل 624 مدنيا حتى الآن، بالرغم من ان الخبراء يقولون ان العدد الحقيقي أعلى بكثير.
وقال ديفيس «في حين ان هذه الحملة هي الأكثر دقة في تاريخ الحروب، الا ان المدنيين يموتون في الحروب وهذه هي الحقيقة المحزنة».
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