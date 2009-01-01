حرب استنزاف طاحنة في الرقة

فارون من جحيم معارك الرقة لدى وصولهم إلى قرية في الضواحي الغربية للمدينة شمال سورية (ا ف ب)

واشنطن، دمشق، طهران - وكالات - تحولت معركة تحرير الرقة من تنظيم «داعش» إلى حرب استنزاف طاحنة، في ظل مواجهة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) صعوبات كبيرة وتكبدها خسائر فادحة في كل شبر تحقق فيه تقدماً ضد تنظيم «داعش».

وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن «قسد» تحارب في بعض الأحيان من منزل لمنزل وتتعرض لهجمات انتحارية في أزقة ضيقة، في الوقت الذي تنتظر فيه لمعرفة إن كان مقاتلو التنظيم سيرسلون المزيد من المتفجرات وسط المدنيين الهاربين.

وقال الناطق باسم هذه القوات، المدعومة من الولايات المتحدة، مصطفى بالي إن معركة الرقة تختلف تماماً عن أي معركة سابقة، مشيراً إلى أن التنظيم يدافع الآن عن «عاصمته».

وأوضح أن المعارك السابقة كانت تنتهي عندما يتراجع مقاتلو «داعش» للحفاظ على قوتهم البشرية لمعارك تالية، «أما في الرقة الآن فإنهم يقاتلون حتى الموت»، إذ انها محاصرة من كل الجوانب ولا تالي لها.

ولفت التقرير إلى أن «قسد» تحقق تقدماً مستمراً، إلا أنها تدفع تكلفة عالية للغاية عن كل شبر من تقدمها، فهي ليست مثل القوات العراقية التي استعادت الموصل بعشرات الآلاف من الجنود والاحتياط، بل أعدادها قليلة وما لديها من المعدات الثقيلة مثل المركبات والدبابات أقل كثيراً.

وأشار إلى أن دفاعات التنظيم في الرقة تتضمن السيارات الانتحارية والقناصة والمفخخات والطائرات المسيرة المسلحة، بالإضافة إلى الخلايا النائمة وسط الأحياء المحررة.

وتشير التقديرات إلى وجود ما بين عشرة آلاف إلى 25 ألفاً من المدنيين العالقين في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة «داعش»، يعانون من ندرة الطعام والغلاء الفادح في الأسعار ويعيشون في خوف دائم من الغارات اليومية التي تشنها المقاتلات الأميركية.

من جهة أخرى، قتل عقيد في «الحرس الثوري» الايراني في سورية.

وقال مساعد الشؤون التنسيقية بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» في محافظة كيلان شمال ايران العقيد عباس بهرامي، أمس، ان العقيد مرتضى شلماني قتل، أول من أمس، خلال أداء مهمة «استشارية» في سورية، مشيراً إلى أن عدد الذين قتلوا في سورية حتى الآن من محافظة كيلان وحدها بلغ 20 شخصاً.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، أمس، أن التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة ستعقد أواخر أغسطس الجاري.