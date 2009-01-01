- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
- بارزاني: لن نسمح بدخول «الحشد الشعبي» كردستان
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيون بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
- هزة قضائية بعد طلب صادر إنهاء خدماته و350 قاضياً وقّعوا عريضة تطالب بالاستقلال
- مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
- سراب الحل.. في اليمن
- اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
- بالفيديو.. تحرش جنسي بزوجة مستشار وزير في بيروت!
- بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!
- الجوارب وفيسبوك قد تكون علامات على أن علاقتك العاطفية "في وجه المدفع"!
- اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة
- صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها
- الأداء الدبلوماسي في ظروف التوتر الدولي
- المحكمة تلزم حسين فهمي بدفع نفقة لقاء سويدان بالدولار وهذه هي قيمتها
- أستراليا.. الحكومة ترغب بتسوية مناقشة زواج مثليي الجنس في البرلمان اواخر تشرين الثاني بفرض اقتراع وطني
- قهوة وشاي وزيت نخيل مقابل الطائرات المقاتلة الروسية
- 'الذهب الروسي' ينقذ الأردنيات من العنوسة
- معلمة مارست الجنس مع أربعة من طلابها على الأقل لأنّ زوجها يرفض الاقتراب منها
- الشرق الأوسط "خطر" على الصحة
- هل تعرفين مضار Tattoo الحواجب؟!؟
- انتفاضة قضائية تسابق حماوة جبهة الجرود
- الجيش يضيِّق الخناق على المسلّحين.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع في بعبدا اليوم
حرب استنزاف طاحنة في الرقة
مقتل عقيد إيراني في سورية
واشنطن، دمشق، طهران - وكالات - تحولت معركة تحرير الرقة من تنظيم «داعش» إلى حرب استنزاف طاحنة، في ظل مواجهة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) صعوبات كبيرة وتكبدها خسائر فادحة في كل شبر تحقق فيه تقدماً ضد تنظيم «داعش».
وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن «قسد» تحارب في بعض الأحيان من منزل لمنزل وتتعرض لهجمات انتحارية في أزقة ضيقة، في الوقت الذي تنتظر فيه لمعرفة إن كان مقاتلو التنظيم سيرسلون المزيد من المتفجرات وسط المدنيين الهاربين.
وقال الناطق باسم هذه القوات، المدعومة من الولايات المتحدة، مصطفى بالي إن معركة الرقة تختلف تماماً عن أي معركة سابقة، مشيراً إلى أن التنظيم يدافع الآن عن «عاصمته».
وأوضح أن المعارك السابقة كانت تنتهي عندما يتراجع مقاتلو «داعش» للحفاظ على قوتهم البشرية لمعارك تالية، «أما في الرقة الآن فإنهم يقاتلون حتى الموت»، إذ انها محاصرة من كل الجوانب ولا تالي لها.
ولفت التقرير إلى أن «قسد» تحقق تقدماً مستمراً، إلا أنها تدفع تكلفة عالية للغاية عن كل شبر من تقدمها، فهي ليست مثل القوات العراقية التي استعادت الموصل بعشرات الآلاف من الجنود والاحتياط، بل أعدادها قليلة وما لديها من المعدات الثقيلة مثل المركبات والدبابات أقل كثيراً.
وأشار إلى أن دفاعات التنظيم في الرقة تتضمن السيارات الانتحارية والقناصة والمفخخات والطائرات المسيرة المسلحة، بالإضافة إلى الخلايا النائمة وسط الأحياء المحررة.
وتشير التقديرات إلى وجود ما بين عشرة آلاف إلى 25 ألفاً من المدنيين العالقين في الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة «داعش»، يعانون من ندرة الطعام والغلاء الفادح في الأسعار ويعيشون في خوف دائم من الغارات اليومية التي تشنها المقاتلات الأميركية.
من جهة أخرى، قتل عقيد في «الحرس الثوري» الايراني في سورية.
وقال مساعد الشؤون التنسيقية بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» في محافظة كيلان شمال ايران العقيد عباس بهرامي، أمس، ان العقيد مرتضى شلماني قتل، أول من أمس، خلال أداء مهمة «استشارية» في سورية، مشيراً إلى أن عدد الذين قتلوا في سورية حتى الآن من محافظة كيلان وحدها بلغ 20 شخصاً.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، أمس، أن التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الجولة المقبلة ستعقد أواخر أغسطس الجاري.
- بالفيديو: ميرفا القاضي بمايوه مثير..
- اعتقال 17 في استراليا ودبي وهولندا خلال مداهمات ضد المخدرات
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- فنانة حسناء وراء طلاق روبي من زوجها سامح عبد العزيز: تفاصيل مثيرة
- واشنطن تُحذِّر من التنسيق مع «الحزب»... و«بروفا» في الجرود تحضيراً للمعركة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
- بارزاني: لن نسمح بدخول «الحشد الشعبي» كردستان
- اختراق الحصار جواً.. مسارات طيران قطرية جديدة فوق مياه إماراتية بموافقة الأمم المتحدة
- الشرق الأوسط "خطر" على الصحة
- الحرب التي كانت منسية: درس تاريخي عن تنمر إيران اليوم
- غارات جوية وقصف كثيف على مناطق في غوطة دمشق
- فصائل معارضة تهاجم «النصرة» في الغوطة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)