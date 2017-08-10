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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, الدفاع والأمن

بلد الاختبارات العسكرية الروسية.. اختبار طائرة جديدة في سوريا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 163
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بلد الاختبارات العسكرية الروسية.. اختبار طائرة جديدة في سوريا

أنتجت روسيا موديلا جديدا لمروحية "مي-28".

 

ويحمل الموديل الجديد اسم "مي-28 أو بي".

 

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمروحية "مي-28 أو بي" في تدريب الطيارين. كما يمكن استخدامها كطائرة مقاتلة.

 

وصرح أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، أنهم يريدون أن يتم اختبار طائرة الهليكوبتر الجديدة في سوريا، مبينا أنه من المقرر إرسال مروحيات "مي-28 أو بي" إلى سوريا خلال العام الجاري 2017.

 

ومن طائرات الهليكوبتر الروسية الموجودة في سوريا حالياً مروحيات "مي-28إن" المقاتلة.

المصدر: sputniknews

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