- لا ترجمة سياسية للتغيير الاجتماعي
- الوقت الضاغط... والحلول المقترحة
- الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية
- أرسنال وليستر سيتي يستهلان ماراثون الدوري الإنكليزي
- أخبار وأسرار لبنانية
- إيرانية تلجأ إلى إسرائيل هرباً من السلطات في طهران.. قصة ندى أمين التي فتحت تل أبيب لها أبوابها
- الرئيس ميقاتي عزّى بالاعلامي يوسف الحويك
- بالاسماء.. 9 شهداء لحزب الله في هجوم لداعش
- تغريم هيفاء وهبي 2 مليون جنيه بسبب خلافٍ بين الأخوين سبكي
- بالفيديو: منتهى النذالة واللامسؤولية.. دفعها أثناء ركضه فكادت أن تلقى حتفها!
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- أستراليا.. تورنبول: صفقات شورتن في نقابة العمال الاسراليين قد تكون جنائية بموجب قوانين جديدة
- بلد الاختبارات العسكرية الروسية.. اختبار طائرة جديدة في سوريا
- الجيش الأمريكي يستعد لتوجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية
- حلفاء النظام يلعبون بنار “التطبيع” القسري
- بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية … وهبة التربية تفجّر أزمة
- خط المصنع..والمجد المستعاد
- ثعلب الدبلوماسية الأميركية: قوى خارجية ستطيح بالوجود الغربي في الشرق الأوسط.. وإيران ستقيم إمبراطورية متطرفة على أنقاض داعش
- عرفه الرومان القدماء وأول من ارتدته "راقصة".. كيف تحوَّل البيكيني من ملابس فاضحة إلى رمز للأناقة؟
- أيقونة الثورة التونسية فنانة تحلم بأن تكون طائر الحرية العربي
- رقص بارع لفتاة إيرانية في شوارع طهران.. والسلطات توقفها لتعدّيها على ثقافة المجتمع
- لو شاهدت ما يفعله برضيعه لطالبت بسجنه فوراً.. باحث عن الشهرة مطلوب للعدالة بسبب هذه الحركات
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- توقعات الأبراج ليوم August 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 10, 2017
الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية
معظم ريف السويداء الشرقي بات الآن بيد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي حققت في الآونة الأخيرة مكاسب ميدانية.
أكد فصيلان مسلحان من المعارضة ومصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية وحلفاءها سيطروا على ما لا يقل عن 30 كيلومترا من الحدود مع الأردن في هجوم الخميس.
وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني وهو حليف قوي للحكومة السورية إن الجيش وحلفاءه سيطروا على جميع نقاط التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء وهي واحدة من أربع محافظات تقع على الحدود مع الأردن.
وأوضح المصدر العسكري السوري إن الجيش سيطر على أكثر من 30 كيلومترا من منطقة الحدود ووصف التقدم بأنه “نجاح كبير”.
وما زالت الفصائل المعارضة، التي يتلقى بعضها دعما من دول عربية وغربية، تسيطر على معظم منطقة الحدود بين سوريا وكل من الأردن وإسرائيل في جنوب غرب البلاد.
والسويداء لا يشملها اتفاق وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا وتم تطبيقه في مناطق قريبة في جنوب غرب البلاد في يوليو الماضي.
ولا يستبعد أن يكون هذا التقدم تم بضوء أخضر أميركي أردني، خاصة وأن تسريبات وقعت عقب اتفاق الجنوب تحدثت عن أن هناك اتفاقا بين الطرفين وروسيا يقضي بتسليم الجيش السوري إدارة الحدود مع الأردن.
ولفت سعيد سيف المتحدث باسم قوات الشهيد أحمد العبدو المدعومة من الغرب إلى أن هجوم الخميس جرى من جهتين في ريف السويداء الشرقي. وأضاف “معظم ريف السويداء الشرقي بات الآن بيد النظام”.
وتقدم الجيش باتجاه الحدود واستعاد مواقع كان قد تخلى عنها في السنوات الأولى من الصراع عندما استولى مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من جنوب غرب سوريا.
وقال سيف إن الجيش السوري وصل إلى الحدود مع الأردن واستعاد المواقع الحدودية التي تركها في بداية الصراع وأضاف “سابقا الجيش الحر كان موجودا على الساتر السوري الآن عادوا مثل الأول (…) الآن صار النظام بشكل مباشر على الساتر الأردني عاد لمخافر الهجانة التي فقدها منذ سنوات”.
وكشف متحدث باسم فصيل معارضة ثان إن الجيش السوري حقق مكاسبه الميدانية بعد انسحاب مفاجئ لجيش العشائر المدعوم من الأردن والذي كان يسير دوريات في تلك المنطقة من الحدود.
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- رقص بارع لفتاة إيرانية في شوارع طهران.. والسلطات توقفها لتعدّيها على ثقافة المجتمع
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- أستراليا تعيد توطين ألف لاجئ سوري
- إيرانية تلجأ إلى إسرائيل هرباً من السلطات في طهران.. قصة ندى أمين التي فتحت تل أبيب لها أبوابها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية
- إيرانية تلجأ إلى إسرائيل هرباً من السلطات في طهران.. قصة ندى أمين التي فتحت تل أبيب لها أبوابها
- أستراليا.. تورنبول: صفقات شورتن في نقابة العمال الاسراليين قد تكون جنائية بموجب قوانين جديدة
- بلد الاختبارات العسكرية الروسية.. اختبار طائرة جديدة في سوريا
- المعارضة تتوقع هجوماً ضخماً على جوبر
- علاقة مُحرَّمة.. هدفها النووي.. تسريبات أميركية تكشف أسراراًعن علاقة الإمارات بكوريا الشمالية.. لهذا تسعى أبو ظبي للسلاح النووي
- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)