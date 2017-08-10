الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية

أكد فصيلان مسلحان من المعارضة ومصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية وحلفاءها سيطروا على ما لا يقل عن 30 كيلومترا من الحدود مع الأردن في هجوم الخميس.

وقال الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني وهو حليف قوي للحكومة السورية إن الجيش وحلفاءه سيطروا على جميع نقاط التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء وهي واحدة من أربع محافظات تقع على الحدود مع الأردن.

وأوضح المصدر العسكري السوري إن الجيش سيطر على أكثر من 30 كيلومترا من منطقة الحدود ووصف التقدم بأنه “نجاح كبير”.

وما زالت الفصائل المعارضة، التي يتلقى بعضها دعما من دول عربية وغربية، تسيطر على معظم منطقة الحدود بين سوريا وكل من الأردن وإسرائيل في جنوب غرب البلاد.

والسويداء لا يشملها اتفاق وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا وتم تطبيقه في مناطق قريبة في جنوب غرب البلاد في يوليو الماضي.

ولا يستبعد أن يكون هذا التقدم تم بضوء أخضر أميركي أردني، خاصة وأن تسريبات وقعت عقب اتفاق الجنوب تحدثت عن أن هناك اتفاقا بين الطرفين وروسيا يقضي بتسليم الجيش السوري إدارة الحدود مع الأردن.

ولفت سعيد سيف المتحدث باسم قوات الشهيد أحمد العبدو المدعومة من الغرب إلى أن هجوم الخميس جرى من جهتين في ريف السويداء الشرقي. وأضاف “معظم ريف السويداء الشرقي بات الآن بيد النظام”.

وتقدم الجيش باتجاه الحدود واستعاد مواقع كان قد تخلى عنها في السنوات الأولى من الصراع عندما استولى مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من جنوب غرب سوريا.

وقال سيف إن الجيش السوري وصل إلى الحدود مع الأردن واستعاد المواقع الحدودية التي تركها في بداية الصراع وأضاف “سابقا الجيش الحر كان موجودا على الساتر السوري الآن عادوا مثل الأول (…) الآن صار النظام بشكل مباشر على الساتر الأردني عاد لمخافر الهجانة التي فقدها منذ سنوات”.

وكشف متحدث باسم فصيل معارضة ثان إن الجيش السوري حقق مكاسبه الميدانية بعد انسحاب مفاجئ لجيش العشائر المدعوم من الأردن والذي كان يسير دوريات في تلك المنطقة من الحدود.