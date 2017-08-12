- أن تعرف كيف تخسر…
- الحريري يبلغ أمير الكويت اليوم: لبنان يجب ألا يدفع ثمن أفعال المسيئين
- قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
- ما هي انعكاسات مَقتل أربعة جُنود إماراتيين على الأزمة اليمنيّة؟ وهل سيَنفذ التّحالف الحوثي المُؤتمري تهديداته بقَصف مطارات السعوديّة والإمارات إذا لم يتم فَتح مطار صنعاء سريعًا؟ وهل يَملك الصّواريخ القادرة على ذلك؟
- تعثر اتفاق خروج «أهل الشام» وزيارة دمشق تعمق الأزمة الحكومية
- ليس صحيحاً ما يقوله «المستقبل» عن قرار دولي بتسليم لبنان لـ «حزب الله» ؟
- اجتماع بعبدا : توقيع السلسلة وتعديلات ملحقة ؟ بري ينبّه من مضاعفات سلبية على الامن الاجتماعي.. قضية «خلية العبدلي» محلولة... والحريري في الكويت
- هل يترشح جان عبيد في طرابلس؟
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- بين الممكن والمتاح وهلوسات بعضنا العربي تلبك معوي واسهال سياسي واستراتيجية المناديل لمرة واحدة
- استعدادات متقدمة للمعركة ولا تعديل لـ"اليونيفيل"
- برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء
- سمير جعجع أسير فشل رهاناته!
- بعد "المدرسة الحربيّة".. الضابط بطل لفضيحةِ بيع فِيَز!
- شركات الفاليه تتمرد على قرار المشنوق
- القصة الكاملة.. لمحاولة إستهداف ″سياح أجانب″ في المنصوري الكبير
- أدت الصلاة على الشاطئ بالـ "بكيني".. فكيف علَّق الأتراك؟
- جدل البوركيني يطفو على الشواطئ والمسابح المصرية
- حدث في مثل هذا اليوم August 12, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 12, 2017
- المجتمع الدولي
- تحرُّك باتجاه الكويت.. وحوار «السلســـلة»: المعارضون والمؤيدون يزايدون
- «أهل الشام» من جرود عرسال الى سورية
- الجيش اللبناني يتأهّب للمعركة ضدّ «داعش» وسط «حقل ألغام» سياسي
- توافق اللجنة الوزارية الانتخابية على استحالة تطبيق البطاقة الممغنطة.. عون يلتزم بتعديلات حوار السلسلة وجعجع : الانتخابات مفصلية
قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
استمر القتال والغارات الجوية وتبادل القصف بالصواريخ والقذائف أمس في مناطق عدة من سورية. وقصفت طائرات التحالف الدولي مناطق في الرقة، المعقل الرئيس لتنظيم «داعش» في سورية. وتزامنت الغارات الجوية مع اشتباكات بين عناصر التنظيم و «قوات سورية الديموقراطية» على محاور الرقة، فيما يحاول كل طرف التقدم على حساب الطرف الآخر.
وواصلت القوات النظامية تصعيد قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة شرق العاصمة دمشق وغوطتها الشرقية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ما لا يقل عن 7 مواطنين أصيبوا وأن إصابات بعضهم حرجة، نتيجة القصف من قبل القوات النظامية بقذيفتي مدفعية على مناطق في مدينة دوما.
واستمرت عمليات قصف جوبر وعين ترما بعشرات الصواريخ من نوع أرض– أرض صباح أمس، مستهدفة مناطق في بلدة عين ترما وأطرافها ومنطقة وادي عين ترما، وأماكن أخرى في حي جوبر الدمشقي.
وفي الجنوب السوري أسفر تفجير انتحاري أمس عن قتل 23 عنصراً على الأقل من فصيل «جيش الإسلام» وإصابة عشرات آخرين بجروح. ووقع التفجير في معسكر لـ «جيش الإسلام» قرب بلدة نصيب في ريف درعا الجنوبي على بعد مسافة قصيرة من الحدود السورية- الأردنية. واتهم رئيس المكتب السياسي لـ «جيش الإسلام» القوات النظامية السورية وحلفاءها بالوقوف وراء الهجوم.
وفي الريف الشمالي لحماة تعرضت مناطق في محيط بلدة مورك لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية من قبل القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ما تسبب بأضرار مادية. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وفي محافظة إدلب قتل سبعة عناصر من «الخوذ البيضاء»، (الدفاع المدني) العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا الى أحد مراكزهم في شمال غربي البلاد، حسبما أعلنت المنظمة أمس.
ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة. وأشارت المنظمة الى «قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع «فان» وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي». ولم تتوافر معلومات حول السبب إن كان بدافع السرقة ام لأغراض سياسية.
وفي الشمال السوري أعلنت «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) عن سيطرتها في شكل موقت على كتلة «معامل الكاستلو» شمال حلب في هجوم مباغت على القوات النظامية في المنطقة، وقتل وجرح عدد منهم.
ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري عن الـ «هيئة» أن عناصر تابعة لها هاجمت القوات النظامية في شمال حلب ليل أول من أمس وتمكنت من قتل 9 عناصر من ميليشيات النظام وجرح 7 آخرين، واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر قبل انسحابها من المنطقة.
من جهة أخرى، بسطت القوات النظامية السورية سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة، المعقل الأخير لـ «داعش» في محافظة حمص. وأعلنت مصادر عسكرية أن القوات النظامية ألحقت بالتنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتقع مدينة السخنة على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تدمر القديمة، كما تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة دير الزور.
- أدت الصلاة على الشاطئ بالـ "بكيني".. فكيف علَّق الأتراك؟
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- عرفه الرومان القدماء وأول من ارتدته "راقصة".. كيف تحوَّل البيكيني من ملابس فاضحة إلى رمز للأناقة؟
- قوى الأمن الداخلي أحبطت عملية إرهابية داخل مسجد في طرابلس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
- «قوات سورية الديموقراطية» تحكم طوقها حول «داعش» في الرقة
- قطار الغلابة يحصد أرواحهم.. 49 قتيلاً و123 جريحاً في تصادم قطارين شمالي مصر ومحافظ الإسكندرية يحمل المسؤولية لعامل الإشارة
- الجيش السوري يتجه إلى السيطرة على الحدود الجنوبية
- إيرانية تلجأ إلى إسرائيل هرباً من السلطات في طهران.. قصة ندى أمين التي فتحت تل أبيب لها أبوابها
- أستراليا.. تورنبول: صفقات شورتن في نقابة العمال الاسراليين قد تكون جنائية بموجب قوانين جديدة
- بلد الاختبارات العسكرية الروسية.. اختبار طائرة جديدة في سوريا
- المعارضة تتوقع هجوماً ضخماً على جوبر
- علاقة مُحرَّمة.. هدفها النووي.. تسريبات أميركية تكشف أسراراًعن علاقة الإمارات بكوريا الشمالية.. لهذا تسعى أبو ظبي للسلاح النووي
- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)