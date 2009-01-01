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«الحشد»: لولانا لسقط الأسد
600 ألف لاجئ ونازح سوري عادوا إلى منازلهم في 2017
دمشق، بغداد، جنيف - وكالات، «العربية نت» - اعتبر الناطق باسم ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي أحمد الأسدي، أنه لولا قتال «الحشد» إلى جانب نظام بشار الأسد لسقط في أيدي من وصفهم بـ»الإرهابيين»، مشدداً على استمرار «الحشد» في القتال داخل العراق وسورية.
وأكد الأسدي أن ميليشياته تشارك في معركة غرب الأنبار مع الجيش، وتسعى للسيطرة على الحدود العراقية - السورية.
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن أكثر من 600 ألف نازح ولاجئ سوري عادوا إلى منازلهم بين يناير ويوليو 2017.
وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، صدر في جنيف، أن 84 في المئة من بين العائدين وعددهم 602759 لم يغادروا البلد، إنما نزحوا الى مناطق أخرى داخل سورية.
أما بالنسبة الى الآخرين (16 في المئة) فقد كانوا لاجئين في بلدان الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق وعادوا الى بلدهم في الفترة المذكورة.
وأفادت المعلومات أن جميع العائدين تقريباً (97 في المئة) رجعوا إلى منازلهم، فيما يسكن 1,8 في المئة مع عائلات استقبلتهم و1,4 في المئة في منازل مهجورة و0,14 في المئة في مساكن فاخرة.
في سياق متصل، عبرت الأمم المتحدة عن «قلق عميق» تجاه أمن وسلامة عشرات آلاف السوريين العالقين على الحدود مع الاردن مع تصاعد حدة المعارك.
وأفاد بيان أن الامم المتحدة «تشعر بقلق عميق إزاء أمن وسلامة نحو اربعة آلاف سوري في منطقة الحدلات ونحو 45 ألفا في الركبان، معظمهم من النساء والأطفال العالقين على الحدود الجنوبية السورية مع الأردن».
إلى ذلك، يعاني مدنيون سوريون فروا من الرقة ودير الزور، آخر معقلين لتنظيم «داعش» في سورية، من ظروف معيشية صعبة في العشرات من مخيمات النزوح، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس.
ودفعت معارك الرقة ودير الزور عشرات آلاف المدنيين الى الفرار من منازلهم للعيش في مخيمات نزوح، سواء في محافظة الرقة أو محافظة الحسكة المحاذية لدير الزور.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دمشق انجي صدقي إن اكثر من 40 مخيما اقيمت في مناطق نائية نسبيا في المحافظتين، مشيرة الى انه يعيش في كل مخيم بين ألفين وعشرة الاف شخص، مشيرة إلى أن «تلك الخيم موجودة حرفياً في قلب الصحراء حيث تشكل الافاعي والعقارب تهديدا يوميا للناس».
ويشكل الاطفال «50 في المئة من سكان هذه المخيمات»، حسب صدقي التي اوضحت أنهم «يعيشون في ظروف مزرية بسبب الحر كون درجة الحرارة تصل خلال النهار الى 50 درجة مئوية».
سياسياً، أعلن عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» هادي البحرة أن المبعوث الدولي لسورية ستيفان دي ميستورا وجه دعوة لوفود المعارضة السورية للاجتماع بهم في جنيف لبحث توحيد مواقفهم وشروطهم قبيل البدء بمفاوضات جنيف المقبلة.
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