- بدون تعليق
- المعارضة السورية تعلن إسقاط مقاتلة للنظام جنوبي البلاد وأسر الطيار
- "لن ترهبوا قطر".. مسؤول في الدوحة يتحدث عن"التاريخ المخزي" لدعم السعودية والإمارات لـ"الارهاب"
- «الريال الثائر» للقضاء على ما تبقى من برشلونة
- إسرائيل تُصر على تعديل «هدنة الجنوب» السوري
- 28 قتيلا و82 جريحا في اعتداء نفذته ثلاث انتحاريات بنيجيريا
- عصر الميليشيات يحصن عصر الهزيمة
- لبنان أمام عملية دفْعٍ ممنْهج لتطبيعٍ مع نظام الأسد
- توقيع قانون «السلسلة» رهن إقرار التعديلات في البرلمان اليوم
- وراء معظم السياسيين اللبنانيين.. زوجات سوريات
- أستراليا.. المهاجرون مثل الخلايا السرطانية تتزايد وتنمو لتقتل صاحبها!
- "الهواشم"...مجتمع تحكمه المرأة بـ"العرف" والرجل يلزم بيته
- أستراليا: البنك المركزي يحذر من بدء انخفاض نشاط البناء
- صفقوا لنظام لكع بن لكع!!
- الاعتصامات في الشارع طغت على لقاء بعبدا… وعون يستعد للتوقيع
- أستراليا.. بورك: حكومة تورنبول اصبحت فاقدة الشرعية... برنابي جويـس بين فـكي «كـماشة» ازدواجية الجنسية
- مشروب سحري طبيعي لتفتيت الدهون!
- تيلور سويفت تكسب دعوى التحرش
- بعد إشاعة علاقتها مع نجم Twilight.. عناق كاتي بيري يكشف هوية حبيبها
- لماذا لا تنمو الرموش والحواجب مثل شعر الرأس؟
- لا تتوقعا ممارسة الجنس ولا تفكري بجسمك.. 5 أخطاء يجب تجنُّبها ليلة الزفاف
- الكاروه يمنح المرأة إطلالة كلاسيكية
- توقعات الأبراج ليوم August 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2017
- السياسة القطرية
"لن ترهبوا قطر".. مسؤول في الدوحة يتحدث عن"التاريخ المخزي" لدعم السعودية والإمارات لـ"الارهاب"
قال دبلوماسي قطري في مقال نشره بـ صحيفة The Wall Street Journal إن السعودية والإمارات كانتا تأملان في أن تجعلا قطر تجثو على ركبتيها، فقد أخفقتا في الأمر رغم الظهور في شكل كتلة موحدة.
وأضاف مطلق بن ماجد القحطاني - المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات- إن الرياض وأبوظبي كانتا تأملان في تدمير سمعة قطر وتحسين سمعتهما لكنهما فشلا حتى في تحسين علاقتهما بالولايات المتحدة الأميركية على حساب قطر.
يضيف القحطاني فق مقاله أن حملة التشويه التي تستهدف قطر سلطت الضوء على التاريخ المخزي والممارسات البغيضة للسعوديين والإماراتيين أنفسهم، مضيفاً" وتُبرِّر السعودية الحصار بزعم أنَّ السلطات القطرية تدعم المتطرفين والمنظمات الإرهابية، وهذا الاتهام يُذكِّر المراقبين فقط بأنَّ السعوديين أخفقوا باستمرار في منع مواطنيهم من التطرف".
ويواصل الكاتب حديثه بالقول" إن 15 شخصاً من الـ19 الذين اختطفوا الطائرات التي استخدمت لتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 سعوديون. وحمل آلاف المواطنين السعوديين الأسلحة للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والجماعات المتطرفة. وتُستخدم الكُتب المدرسية السعودية في المدارس التي يُديرها تنظيم داعش. ويُموِّل مواطنون سعوديون الكثير من الجماعات الستين التي تصنِّفها وزارة الخارجية الأميركية كتنظيماتٍ إرهابية.
وانتقد القحطاني في مقاله الذي نشره في صحيفة The Wall Street Journal الإمارات وقال إن لها "مواقف منافقة مماثلة، ففي الوقت الذي تُصوِّر فيه الإمارات نفسها على نحوٍ زائف باعتبارها الحليف الأفضل لأميركا في المنطقة، فإنَّ سجلها ليس أفضل حالاً من ذلك الخاص بالسعودية. فقد شارك إماراتيان في عمليات الاختطاف التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وكشف تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في هجمات سبتمبر/أيلول أنَّ كثيراً من تمويل الهجمات جاء من الإمارات، التي كانت تُمثِّل مركزاً عالمياً لغسيل الأموال.
القحطاني قال إن الإمارات ليست أفضل حالاً فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة. ففي عام 2014، اعتقلت السلطات رجلاً لتخطيطه لهجومٍ إرهابي على مضمار سباق تابع لسباقات "الفورمولا وان" في أبوظبي. لكنَّ الإمارات منعت وسائل الإعلام الدولية من تغطية المحاكمة. وتعرَّضت الحملة التي شنتها الإمارات مؤخراً على حرية التعبير لانتقاداتٍ واسعة النطاق، خاصةً بعدما قالت وزارة العدل الإماراتية في يونيو/حزيران الماضي إنَّ دعم قطر على الشبكات الاجتماعية قد يُعرِّض صاحبه للعقاب إمَّا بالغرامة أو السجن.
وقال إن رسائل بريد إلكتروني مُسرَّبة أظهرت أنَّ المسؤولين الإماراتيين كانوا يتآمرون مع مجموعة متنوعة من جماعات المصالح والضغط في حملةٍ للتشهير بقطر قبل فرض الحصار بفترةٍ طويلة. وحدَّد خبراء الاستخبارات وخدمات الأمن الإلكتروني في قطر الآن الإمارات باعتبارها الجهة التي ارتكبت واقعة اختراق وكالة الأنباء القطرية، التي أشعلت الأزمة الخليجية.
بالطبع هذا النوع من الدعاية لا يمكن أن يكون هو ما كان السعوديون والإماراتيون يأملونه عندما حرضوا على تلك الأزمة. ولكن كلما طال الحصار، عرف العالم معلوماتٍ أكثر إضراراً بشأنهم، وزادت صعوبة حل خلافاتهم مع قطر.
في ختام مقاله قال القحطاني "لقد حان الوقت للتخلي عن حملات توجيه الرأي العام، والحصار، والإنذارات، وتكتيكات الضغط، والالتقاء حول طاولة المفاوضات، حتى نتمكَّن من التوصُّل إلى حلٍ عادل وصحيح للأزمة الخليجية".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- المعارضة السورية تعلن إسقاط مقاتلة للنظام جنوبي البلاد وأسر الطيار
- "لن ترهبوا قطر".. مسؤول في الدوحة يتحدث عن"التاريخ المخزي" لدعم السعودية والإمارات لـ"الارهاب"
- إسرائيل تُصر على تعديل «هدنة الجنوب» السوري
- «داعش» ينهار والقوات النظامية تحقق تقدماً في البادية السورية
- «الحشد»: لولانا لسقط الأسد
- هل انتهى دور الجبير؟ مجلة أميركية: بن سلمان سيعزل وزير الخارجية السعودي.. وهذا هو وريثه
- إسرائيل تهدد باستهداف القوى الشيعية بسوريا وتحذر من إيران
- طلبوا التهدئة مع طهران.. وزير داخلية العراق يكشف مطالبة الملك سلمان وولي العهد بتدخل بغداد لتخفيف التوتر مع إيران
- الغارديان: لماذا ضحكت بريطانيا في سرّها عندما غزا صدّام الكويت؟!
- قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)