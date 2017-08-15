المعارضة السورية تعلن إسقاط مقاتلة للنظام جنوبي البلاد وأسر الطيار

أعلنت فصائل تابعة للمعارضة السورية امس الثلاثاء إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام في الريف الشرقي لمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفاد بيان لـ"جيش أسود الشرقية"(فصيل معارض) عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرة هي من طراز ميغ 21 وتم اسقاطها عبر مضادات أرضية من عيار 23.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة وادي محمود بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

وأوضح البيان أن مقاتلي المعارضة ألقوا القبض على الطيار وهو برتبة رائد بعد أن ألقى نفسه بالمظلة وهو مصاب بجروح وكدمات طفيفة.

ونشر "جيش أسود السرقية" صورا قال إنها للطائرة وقد احترقت بشكل كامل.