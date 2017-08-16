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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

قمر صناعي يرصد مصنعاً إيرانياً لإنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى بسوريا

آخر تحديث: منذ 36 دقيقة
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 49
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قمر صناعي يرصد مصنعاً إيرانياً لإنتاج صواريخ باليستية بعيدة المدى بسوريا
أرشيفية

قال تقرير صحفي إسرائيلي إن قمراً صناعياً إسرائيلياً التقط صوراً لمصنع يُستخدم لإنتاج صواريخ بالستية متقدمة بعيدة المدى، في سوريا.

 

ونقلت المحطة عن شركة "إيمجيست"، التي تشغل القمر الاصطناعي الإسرائيلي للتجسس "إيروس بي"، إنها رصدت لأول مرة مصنعا لإنتاج صواريخ من طراز "سكاد" في الأراضي السورية.

 

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي إن القمر الصناعي التقط هذه الصور خلال الأيام الأخيرة في شمال غرب سوريا، قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط .

 

وأضافت: "كما أظهرت الصور أن بعض المنشآت في الموقع تحتوي على متفجرات".

 

وبحسب المحطة الإسرائيلية، فإن صور الإنشاءات في هذا الموقع، متطابقة مع صور لمصنع صواريخ قرب العاصمة الإيرانية، طهران.

 

وذكرت المحطة الإسرائيلية أن "إيران هي التي تقف وراء هذه المنشآت".

 

وأضافت: "يُرجح أن تستكمل أعمال بناء هذا المصنع خلال أقل من سنة".

المصدر: الأناضول

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