ستة قتلى في سقوط قذيفة قرب «معرض دمشق الدولي»

بيروت - أ ف ب: قتل ستة أشخاص بعد سقوط قذيفة امس (الأحد) قرب مدخل «معرض دمشق الدولي» الذي فتح أبوابه هذا الأسبوع بعد غياب استمر خمس سنوات، بحسب ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسعفون.

ويقع المعرض الذي تنظمه السلطات السورية بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد، عند أطراف الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المقاتلة في ريف العاصمة.

ونقل المرصد مقتل ستة أشخاص بينهم امرأتان بسقوط قذيفة عند مدخل المعرض. وكان أشار في وقت سابق إلى سقوط خمسة قتلى قبل أن يقضي شخص سادس متأثراً بجروحه. وأفاد مسعف لم يشأ كشف هويته بأن الحادث أسفر عن سقوط ستة قتلى.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن «سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة المعارض ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين»، من دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

وأوردت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بحوادث سقوط قذائف على العاصمة مقتل أربعة أشخاص وجرح أربعة آخرين. وأكد مصدر في مستشفى مدينة جرمانا في ريف دمشق رؤيته «قتلى وجرحى في حال ذعر».

وروى إياد جابر وهو سوري في الـ 39 من العمر يعمل في جناح للنسيج في المعرض «كنا نستعد لاستقبال الزوار وسمعت انفجاراً (...) ثم رأيت دخاناً عند مدخل المعرض».

وافتتح الخميس الماضي المعرض الذي كان يعد قبل النزاع أكبر حدث اقتصادي في سورية والأقدم في منطقة الشرق الأوسط. وتعود آخر دورة له إلى صيف العام 2011 أي بعد أشهر عدة من اندلاع الحركة الاحتجاجية.

وقررت السلطات السورية إعادة افتتاح المعرض بعدما اعتبرت أن المنطقة التي يقام فيها باتت آمنة. وتعد منطقة الغوطة الشرقية منذ شهر تموز (يوليو) من «مناطق خفض التوتر» التي أعلن عنها إثر توقيع هدنة بين النظام السوري وحلفائه والفصائل المقاتلة.

ولم تتم توجيه دعوة رسمية إلى الولايات المتحدة والدول الغربية، التي تفرض عقوبات على النظام السوري، إلا أن بعض الشركات تشارك في شكل فردي.

من جهة أخرى، قال المرصد يوم امس إن 18 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا أمس في غارات للتحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي تقوده واشنطن استهدفت قرية يسيطر عليها المتشددون في شمال شرقي سورية.

وأورد المرصد أن الغارات استهدفت قرية الجزاع جنوب محافظة الحسكة حيث لا يزال المتشددون يسيطرون على بقعة صغيرة. وأوضح أن القتلى الـ 18 كانوا في مسجد ومنازل مجاورة.

وأسفرت الغارات أيضاً عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المتطرف.

ومنذ بدء عملياته الجوية في سورية والعراق، يؤكد التحالف أنه يتخذ تدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. لكنه أقر بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنياً في ضربات منذ العام 2014، وفق حصيلة نشرها في بداية آب (أغسطس) الجاري.