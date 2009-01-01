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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

فيلق المدرعات الإسرائيلي غير جاهز للحرب

«التحرير» تدعو لاعتماد لغة مختلفة مع الأميركيين

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 81
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فيلق المدرعات الإسرائيلي غير جاهز للحرب

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بوجود عيوب في فيلق المدرعات تجعله غير جاهز للحرب أو أي مواجهة عسكرية.

 

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الصادرة أمس، أن ليبرمان كشف أيضاً، خلال زيارة مفاجئة أخيراً للوحدة العسكرية 460 في الجيش المسؤولة عن المدرعات، عن عيوب تتعلق بالبنى التحتية بالمعسكر التدريبي، والظروف المحيطة بخدمة الجنود الإسرائيليين.

 

وأشارت إلى أن ليبرمان وقادة وزارته أجروا فحوصات لمدى جهوزية فيلق المدرعات، والتأكد من إصلاح عيوب تم تشخيصها في الفترة الماضية، واتضح لهم أن الثغرات ما زالت كما هي من دون تعديل، رغم تحذيرات منها وتوصيات بإصلاحها، مما جعل الوزير يوصي بتشكيل لجنة فحص لتقصي الحقائق، مطالباً كبار الضباط بتقديم التفسيرات وتقدير الموقف حول ذلك.

 

من ناحية أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن «لدى الإدارة الأميركية رؤية واضحة لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تقوم على مقاربة سياسية جديدة، وترتكز على تسوية إقليمية يجري على أساسها تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ويجري في سياقها توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة (ب) و (ج) وتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم».

 

و دعا إلى «مراجعة سياسية فلسطينية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية، والحديث مع مبعوثي الإدارة الأميركية بلغة مختلفة ترفض الرعاية الحصرية لواشنطن لجهود التسوية السياسية، والتوجه بدلاً من ذلك إلى المجتمع الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إطار مؤتمر دولي للسلام».

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

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