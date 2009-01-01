إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | نتنياهو يحذر من اندلاع حرب إسرائيلية في سوريا
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

نتنياهو يحذر من اندلاع حرب إسرائيلية في سوريا

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 77
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

نتنياهو يحذر من اندلاع حرب إسرائيلية في سوريا
نتنياهو يلتقي ببوتين في موسكو (GPO)

قبيل لقاء نتنياهو مع بوتين اليوم، نشرت وسيلتا إعلام مقربتان من رئيس الحكومة الإسرائيلي تحذيرات من اتخاذ خطوات إسرائيلية ضد تمركز إيران وحزب الله على حدودها

 

وكان يبدو أن أعضاء الوفد الأمني الإسرائيلي المسؤول، برئاسة يوسي كوهين، رئيس الموساد، راضين جدا أثناء تناول وجبة العشاء لدى مكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي. جلس الجنرالات وهم يرتدون قمصانا بيضاء، وتناولوا وجبة العشاء التي أعدتها كاثلين، عقيلة مكماستر، وحتى أنهم التقطوا صورا بهذه المناسبة. ولكن في الحقيقة فإن الزيارة الإسرائيلية الطارئة إلى واشنطن لم تحقق النتائج الإسرائيلية المرجوة، لهذا طلب نتنياهو الالتقاء بالرئيس الروسي، بوتين بسرعة.

 

والموضوع الواحد والوحيد على جدول الأعمال أثناء اللقاء هو التقديرات أن نهاية الحرب الأهلية السورية أصبحت قريبة، وتخشى إسرائيل من تمركز إيران وحزب الله في حدودها الشمالية. باتت إدارة ترامب مشغولة في عدد من المواضيع والمشاكل وبالطبع لا تعمل ضد هذا التمركز.

 

ومن المتوقع أن يوضح نتنياهو لبوتين أنه يتوقع منه أن يعمل على ضبط "الهلال الشيعي" وهو مصطلح تستخدمه إسرائيل لوصف التسلسل الجغرافي للجيوب الداخلية التي تحت سيادتها، والذي تطمح إيران إلى إقامته في المنطقة. في حال عدم حدوث ذلك قد تستخدم إسرائيل القوة لضمان مصالحها، كما فعلت حتى الآن ضد مئات إرساليات الأسلحة لحزب الله وأكثر من ذلك.

 

وتشير التقديرات إلى أن بوتين لن يُهمل حليفتاه، إيران وحزب الله، ولكن تأمل إسرائيل أن يولي اهتماما للمخاوف التي سيطرحها نتنياهو، لا سيّما لأنه لا يريد حدوث اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في الأراضي السورية.

المصدر: al-masdar

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)