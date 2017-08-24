- هل يترأس السودان "معسكر التطبيع" مع إسرائيل؟
- الأمير هاري يكشف عن أمر كان سينقذ حياة والدته الأميرة ديانا
- طفل إندونيسي يهاجم ثعبانا طوله 10 أقدام...ماذا حدث له
- إذا كنت لا تستطيع الإقامة ببلدك.. هناك دولة أوروبية تمنحك الجنسية فوراً.. تعرَّف على شرطها الوحيد
- توقعات الأبراج ليوم August 24, 2017
- «القاعدة» تطل برأسها من كشمير وعينها على الهند!
- هدوء «لوجيستي» في الجرود تمهيداً للحسم
- المعارضون مختلفون على ما يرفضه الأسد
- الحسم ينتظر المفاوضات وداعش محاصر
- بدأ العدّ التنازلي للإنتصار... وحضور سعودي مُتجدِّد في لبنان
- الحريري مع الجيش في جرود رأس بعلبك: «الإنجاز الكبير» عائد للتنسيق بين وحدات الجيش
- الحريري في الجرود يشارك الجيش انتصاره: وحده يحمي أراضينا
- «يونيفيل» لن تتحول حرس حدود لاسرائيل
- ميقاتي بذكرى تفجير المسجدين: أين حكم العدالة بجريمة قتل المؤمنين
- بليون دولار عائدات «نزال القبضات» السبت
- طربلس في ذكرى تفجير المسجدَين: لماذا لم يُحاكَم المجرمون بعد؟
- الكتائب: لسنا «فضلة عشاء» القوات
- علم وخبر
- الانتصار على الارهاب!
- الإنتصارات العسكرية والإنجازات الحكومية تتكاملان
- الصورة والفجور
- مغربية تهاجم مسؤولاً بالسفارة اللبنانية: من يستحق وصفهم بـ”العهر” هم اللبنانيون!
- تنديد واسع باعتداء جنسي جماعي ضد فتاة في حافلة بالمغرب
- الصهر يخالف فخامته!
- صورة تنانير قصيرة أقنعت ترمب بإبقاء أميركا في أفغانستان
هل يترأس السودان "معسكر التطبيع" مع إسرائيل؟
بدا التعبير عن الاهتمام من قبل جهات سياسية سودانية حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل كسيناريو غير محتمل قبل بضع سنوات، ولكن بات الوضع واقعا الآن. أكثر من ذلك، فهذا الاهتمام آخذ بالازدياد كلما اقترب السودان من التيّار المركزي السني
تفاجأت إسرائيل عندما سمعت أن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، يقول في مقابلة معه إنه يدعم علنا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإسرائيل، بعد مرور أربعة أشهر فقط منذ بدأ بشغل منصبه.
ولم يبقَ الإسرائيليون لا مبالين، فنشر الموقع الإخباري الإسرائيلي "هآرتس" تصريحات المهدي في عنوان رئيسي. وغرد أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي في تويتر ردا على ذلك أنه يدعو المهدي لزيارة إسرائيل. "تسرني استضافته في إسرائيل لدفع عملية سياسية قدما في منطقتنا"، كتب قرا.
وقال المهدي في مقابلة معه للقناة السودانية 24، يوم الأحد الماضي، بتاريخ 20 آب، إن: "الفلسطينيين طبعوا العلاقات مع إسرائيل، حتى حركة حماس تتحدث مع إسرائيل، ويحصل الفلسطينيون على أموال الضرائب من إسرائيل والكهرباء من إسرائيل. يجلس الفلسطينيون مع إسرائيل ويتحدثون مع الإسرائيليين. صحيح أن هناك نزاعًا بينهم، لكنهم يجلسون معهم".
وتشكل أقوال المهدي جزءا آخر في سلسلة أقوال سلمية لمسؤولين سودانيين تجاه إسرائيل في السنتَين الماضيتَين. في الواقع، منذ تشرين الثاني 2012، عندما صرح عمر البشير أن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل يمثل خطا أحمر"، تغيّر التعامل السوداني جدا. حتى قبل سنوات قليلة، كان السودان مقربا جدا من إيران وسمح بمرور إرساليات أسلحة عبره إلى حماس في قطاع غزة، وأكثر من ذلك فهناك ثكنة عسكرية للتدريبات أقامها قبل ذلك بن لادن لنشطاء القاعدة في السودان مما أدى إلى تورطه في مشاكل مع أمريكا. ولكن في عام 2015، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران وانضم إلى داعمي السعودية والدول السنية. منذ ذلك الحين، بدأ يظهر أحيانا في مقابلات ومؤتمرات تطرقت إلى السياسة الخارجية، اهتماما بإقامة علاقات دبلوماسيّة مع الدولة الوحيدة التي يحظر على السودان دخولها وهي إسرائيل.
وقال رئيس حزب الوسط الإسلامي السوداني، يوسف الكودة، قبل بضعة أشهر إنه لا مانع ديني في إقامة علاقات مع إسرائيل. وقال قبل أقل من سنة، وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو قضية يمكن طرحها للنقاش. إن الكودة وغندور هما ليسا الوحيدين الذين يتحدثان هكذا من بين جهات مختلفة من الخارطة السياسية السودانية.
وبصفته وزير الاستثمار، يبدو أن المهدي يعتقد أن السودان عليه أن يكون منفتحا أمام أسواق جديدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي بدأ يتعرض لها في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية والعزلة الدبلوماسية المستمرة من قبل الغرب. وفق الأمثلة التي طرحها المهدي يبدو أنه فحص جيدا قضية العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن يبلور ادعاءاته. لقد تطرق إلى المشاكل في هذه العلاقات، التي لا يتحدث عنها غالبًا السياسيون العرب عندما يتحدثون عن إسرائيل أو الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وحتى أن المهدي تطرق أيضا إلى معظم المواطنين السودانيين من دارفور الذين يقيمون في إسرائيل في السنوات الماضية بصفتهم طالبي اللجوء. "مش أولاد دارفور هسا هربوا من الوضع اللي حصل لهم في السودان وماشوا إسرائيل؟ لانو معهم إسرائيل ما مشكلة" قال المهدي. حتى الآن، تعامل السودان مع طالبي اللجوء من دارفور والذين يقيمون في إسرائيل بصفتهم خارقي القانون وخونة، بسبب دخولهم إلى إسرائيل فقط. لقد مات الشاب محمد أحمد، طالب اللجوء السوداني الأخير الذي عاد إلى السودان برحلة جوية من إسرائيل إلى السودان عبر مصر وهو في غرفة التحقيقات التابعة للسلطات السودانية خلال أقل من 48 ساعة من وصوله إلى موطنه. ولكن يشير المهدي إلى أن سكان دارفور الذين وصلوا إلى إسرائيل هم أول من عرف أنه يمكنهم العيش إلى جانب الإسرائيليين وأكثر من ذلك يشكل هذا إثباتا على أن السودانيين لا يعتقدون أن هناك مشكلة في العلاقات مع إسرائيل أو أنها تشكل "خطا أحمر".
وكما هي الحال في السودان فإن الحديث عن إسرائيل في الدول السنية الأخرى أصبح جديا ومعقدا أكثر، ويأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعاون مع إسرائيل حتى وإن لم يصل بعد إلى علاقات رسمية وعلنية. لهذا، من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن الاهتمام السوداني حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل آخذ بالازدياد بالتوازي مع عملية التقارب بين السودان والتيار المركزي السني الذي ما زال لا يقيم معظمه علاقات دبلوماسيّة رسمية مع إسرائيل، فيما عدا في الأردن ومصر. هل الحوار السوداني حول جعل التطبيع مع إسرائيل شرعيا يمثل البراعم الأولى التي تعكس التغيير العقائدي الذي يحدث تدريجيا في الدول السنية الأخرى؟
- تنديد واسع باعتداء جنسي جماعي ضد فتاة في حافلة بالمغرب
- براد بيت يشعر بـ "جاذبية حارقة" لممثلة شقراء فتنته.. فهل هي أجمل من أنجلينا جولي؟
- عائلة الثري السعودي حبيب ريهانا تخشى وقوع "فضيحة هوليوودية".. وهكذا يتعامل مع ملابسها المتحررة
- الكتائب: لسنا «فضلة عشاء» القوات
- صورة تنانير قصيرة أقنعت ترمب بإبقاء أميركا في أفغانستان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- نتنياهو يحذر من اندلاع حرب إسرائيلية في سوريا
- قيادي حمساوي يسافر إلى الحج بالدرجة الأولى ويثير السخط
- فيلق المدرعات الإسرائيلي غير جاهز للحرب
- هل يصطدمان؟ فشل وساطة لاحتواء التوتر بين الحوثيين و"صالح.. والعاصمة تشهد توتراً وتحشيداً غير مسبوقين
- معركة كسر عظم بين طرفي الانقلاب في اليمن
- الأسد: أفشلنا المشروع الغربي... لكننا لم ننتصر
- ستة قتلى في سقوط قذيفة قرب «معرض دمشق الدولي»
- صالح يهدد بالانسحاب من تحالفه مع الحوثيين
- قصف جوبر بالغازات السامة غداة توقيع «فيلق الرحمن» على هدنة
- دفعتها لحافة المجاعة.. تقرير سري للأمم المتحدة: السعودية فشلت في مهمتها باليمن ونجحت فقط بترسيخ الانقسام والفقر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)