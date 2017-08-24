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قطر تعيد سفيرها إلى إيران
آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
قالت قطر امس الأربعاء إن سفيرها إلى إيران سيعود إلى طهران بعدما تم سحبه في يناير كانون الثاني من العام الماضي عندما قطعت السعودية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.
وحسب "رويترز" قال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعه الإلكتروني "أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية".
وأضاف "عبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات".
المصدر: sputniknews
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