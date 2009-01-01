النظام يُطوّق «داعش» بالكامل في البادية و25 ألف مدني بالرقة... في قبضة «التيه القاتل»

دبابة تابعة لـ «حزب الله» تقصف مواقع «داعش» في القلمون الغربي على الحدود السورية - اللبنانية (رويترز)

دمشق - وكالات - فرض الجيش السوري وحلفاؤه، أمس، حصاراً كاملاً على تنظيم «داعش» في البادية السورية وسط البلاد، تمهيداً للبدء بالمعركة من أجل طرده منها، في حين دعت الامم المتحدة إلى هدنات في مدينة الرقة، شمال سورية، لإفساح المجال للمدنيين للخروج منها هرباً من المعارك الطاحنة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن جيش النظام بتطويقه «داعش» في البادية تمكن من قطع خطوط امداد التنظيم، وسيقوم بطرده من هذه المناطق قبل أن يطلق معركته المصيرية في دير الزور (شرق)، التي تشكل القسم الأخير من هذه المنطقة الصحراوية وآخر محافظة تخضع لسيطرة التنظيم.

ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 ألف كيلومتر مربع وتربط محافظات عدة وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية.

وتعتبر موسكو ان استعادة السيطرة على محافظة دير الزور الغنية بالآبار النفطية والحدودية مع العراق تعني نهاية التنظيم في سورية.

ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ العام 2015.

وذكر المرصد «أن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي... لتفرض حصارها الأكبر على التنظيم»، في البادية، وخاصة في محافظة حمص.

وتمكن الجيش من السيطرة على جبل ضاحك لتلتقي القوات العاملة في شمال وجنوب القطاع.

ويرى خبراء ان الجيش عليه طرد التنظيم بشكل كامل من وسط الصحراء قبل أن يشن معركة دير الزور، وإلا فإن قواته ستكون مكشوفة.

وأشار الخبير في الجغرافيا والشؤون السورية فابريس بالانش إلى أنه في حال تمكن الجيش من طرد التنظيم بشكل كامل من هذا القطاع، فإنه سيكون قد سيطر على أكثر من نصف مساحة الأراضي السورية.

في سياق متصل، قال مسؤول من تحالف عسكري موال للنظام، أمس، إن «داعش» طلب من الجيش السوري وحليفه «حزب الله» السماح له بالانسحاب من الحدود السورية مع لبنان إلى محافظة دير الزور شرق سورية.

وتحاول قوات النظام و«حزب الله» إخراج التنظيم من منطقة القلمون الغربي في سورية على الحدود مع لبنان، في إطار هجوم بدأ السبت الماضي، بالتزامن مع إطلاق الجيش اللبناني على جانب لبنان من الحدود عملية عسكرية واسعة لطرد «داعش».

وقال المسؤول إن التنظيم طلب التفاوض والانسحاب وإن الجانب السوري و«حزب الله» وافقا.

في غضون ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى هدنات في القتال ضد «داعش» في الرقة لإفساح المجال للمدنيين للخروج منها.

ومنذ إطلاق حملتها مطلع يونيو الماضي، تمكنت «قسد»، بدعم من طائرات التحالف، من استعادة 60 في المئة من أراضي الرقة، إلا أن 25 ألف مدني ما زالوا عالقين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال رئيس بعثة الشؤون الانسانية الدولية في سورية يان ايغلاند للصحافيين في جنيف، أمس، «الآن هو الوقت المناسب للتفكير في الاحتمالات والهدنات أو غيرها من الامور التي يمكن ان تسهل فرار المدنيين». وأكد أن اي هدنة انسانية لن تشمل بالطبع «داعش» الذي يفعل «كل ما بوسعه لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية»، مضيفاً «لقد دعت الأمم المتحدة جميع منظمات الاغاثة والمنظمات الانسانية إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتمكين السكان من الفرار من الرقة».

وفي إشارة إلى الأوضاع المأسوية في الرقة، قال إيغلاند «لا أستطيع أن أتخيل مكاناً أسوأ من ذلك المكان على وجه الارض الآن».

جاء الموقف الأممي بعدما ذكرت منظمة «العفو الدولية» ان سكان الرقة يواجهون حالة من «التيه القاتل» بسبب تعرضهم لاطلاق النار من جميع الجهات، مع استمرار ارتفاع عدد قتلى الضربات الجوية التي يشنها التحالف وقصف قوات «قسد».

وقالت كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في المنظمة دوناتيلا روفيرا، في بيان، «مع اشتداد المعركة للاستيلاء على الرقة... يحاصَر آلاف المدنيين وسط حالة من التيه القاتل، حيث تنهال عليهم القذائف من جميع الجهات».

وشددت على ضرورة «تجنب الهجمات غير المتناسبة والقصف العشوائي، وفتح طرق آمنة لهم للابتعاد عن نيران القصف».

من جهتها، ذكرت مجموعة «إير وورز» للمراقبة أنها تعتقد أن ما يتراوح بين 725 و993 مدنياً قتلوا نتيجة لضربات التحالف في مدينة الرقة منذ بدء الهجوم في مطلع يونيو الماضي.