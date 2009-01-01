القوات النظامية تتقدم في وسط سورية

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن القوات النظامية السورية سيطرت على أحد آخر الجيوب الكبرى لتنظيم «داعش» في وسط سورية، فيما طرأ تحول سياسي كبير على موقف كل من بريطانيا وفرنسا من الأزمة السورية تمثل في تخليهما عن مطلب رحيل الرئيس بشار الأسد، واحتمال قبولهما إجراء انتخابات تتيح له فرصة البقاء في منصبه. وجاء هذا التطور غداة تأكيد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في حديث تلفزيوني ليل الجمعة - السبت أن العلاقة بين الأردن وسورية «بدأت تتخذ منحى إيجابياً» مع استمرار الهدنة في الجنوب السوري.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، بعد اجتماعه ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بأن باريس لا تطرح رحيل الرئيس السوري شرطاً مسبقاً، إنما ترى أولويتها في الحرب على تنظيم «داعش» في سورية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى التغيير الطارئ على سياسة لندن تجاه الملف السوري، في مقابلة مع «راديو 4» البريطاني التابع لشبكة «بي بي سي» أمس. وقال جونسون «من مصلحة الشعب السوري أن يرحل الأسد»، مضيفاً: «كنا نقول إنه يجب أن يذهب كشرط مسبق... الآن نقول إنه يجب أن يذهب لكن كجزء من عملية انتقال سياسي. وفي إمكانه (الرئيس الأسد) دائماً المشاركة في انتخابات رئاسية ديموقراطية».

ميدانياً، أعلنت «وحدة الإعلام الحربي» لـ «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية السورية أن المساحة الإجمالية للجيب الذي تمت السيطرة عليه تبلغ نحو ألفي كيلومتر مربع. وأكد مصدر عسكري سوري أن القوات النظامية في ريف حمص الشرقي حققت تقدماً جديداً في عملياتها العسكرية المتواصلة باتجاه فك حصار إرهابيي «داعش» عن مدينة دير الزور عبر سيطرتها على نقاط مهمة شرق مدينة السخنة في عمق البادية، ونفذت عمليات مكثفة على مواقع «داعش» شمال السخنة على الطريق الدولي الواصل إلى دير الزور أسفرت عن تدمير آخر تجمعات إرهابيي «داعش» في عدد من النقاط الاستراتيجية». ولفت إلى أن وحدات الجيش ثبتت نقاطها «في النقاط المحررة بعد تمشيطها في شكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام فيها وذلك تمهيداً لتنفيذ عمليات جديدة باتجاه الشرق وتحقيق المزيد من التقدم باتجاه دير الزور».

وفي الأسبوع الماضي طوق الجيش وحلفاؤه عناصر «داعش» بعد أن تقدموا جنوباً للانضمام الى قواتهم قرب بلدة السخنة في محافظة حمص. ويمتد الجيب من غرب السخنة إلى داخل محافظة حماة المجاورة.

وأضاف «المرصد» أن المنطقة الوحيدة ذات الأهمية المتبقية في يد «داعش» في حمص هي جيب آخر مجاور على الحدود مع محافظة حماة وتحاصره القوات النظامية وحلفاؤها أيضاً. وما زال متشددو «داعش» يسيطرون على معظم محافظة دير الزور التي تتاخم العراق.

وتتزامن عمليات الجيش والقوات الرديفة على محور جب الجراح مع عمليات عسكرية مكثفة في ريف سلمية الشرقي المتاخم للمنطقة، الأمر الذي يسهل المهمات المحددة لاجتثاث عناصر «داعش» من بلدة عقيربات والقرى التابعة لها.

وأشار مراسل للوكالة السورية للأنباء (سانا) إلى أن سلاح الجو أغار على مقرات لتنظيم «داعش» في محيط منطقة البانوراما في الأطرف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور، ما أسفر عن تدمير مستودع أسلحة وأحد المقار الرئيسية للتنظيم. وقال إن سلاحي الجو والمدفعية «أوقعا خسائر كبيرة في صفوف التنظيم خلال قصف عنيف على خطوط إمداده وتحركه في أحياء الحميدية والحويقة والرشدية وقرى وبلدات حويجة صكر والتبني والشميطية وعياش والخريطة والبغيلية». وأضاف أن عمليات الجيش ضد «داعش» في دير الزور أمس أسفرت عن تدمير العديد من مواقعه وإيقاع قتلى في صفوفه.