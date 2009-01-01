إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | الحُلفاء يتقاتلون.. 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين حوثيين ومرافقين لنجل الرئيس اليمني السابق
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

الحُلفاء يتقاتلون.. 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين حوثيين ومرافقين لنجل الرئيس اليمني السابق

آخر تحديث: منذ 11 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

الحُلفاء يتقاتلون.. 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين حوثيين ومرافقين لنجل الرئيس اليمني السابق

أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء عن مقتل 4 حوثيين، وواحد من قوات "صالح"، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية وطبية للأناضول، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، دون تحديد هوياتهم.

 

وقالت مصادر طبية إن العقيد خالد الرضي شقيق مدير مكتب نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح قتل في الاشتباكات مع الحوثيين بصنعاء.

 

وأعلن قيادي رفيع في جماعة "الحوثي"، مساء السبت 26 أغسطس/آب 2017، احتواء الاشتباكات .

 

وقال "عبدالملك العجري"، وهو عضو المجلس السياسي للحوثيين، في تغريدة على "تويتر": "تم احتواء الموقف بحمد الله"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وأكدت مصادر للأناضول وصول قيادات أمنية وقبلية إلى موقع الاشتباكات، بالقرب من منزل نجل صالح؛ العميد أحمد علي عبد الله صالح، في حي حدة السكني، من أجل احتواء الموقف، وأن هدوءاً حذراً يسود المكان، مع استمرار إغلاق الشوارع بشكل تام.

 

يأتي ذلك وسط توتر بين الحليفين، منذ عدة أيام، يوصف بأنه الأعمق منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي أو الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حتى الساعة 19:50 بتوقيت غرينتش.

 

وتحالف الطرفان في الاستيلاء على صنعاء وعدد من محافظات البلاد، خريف عام 2014، ما أشعل حرباً مع أنصار الحكومة الشرعية، شهدت تدخلاً عسكرياً من التحالف العربي، بقيادة السعودية، عام 2015.

المصدر: هافينغتون بوست

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)