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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية, الدفاع والأمن

إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 42
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إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية

القدس المحتلة - أ ف ب: وضعت إسرائيل اللمسات الأخيرة على صفقة شراء 17 مقاتلة أميركية من طراز «أف-35» ستضاف إلى 33 قاذفة مماثلة كانت طلبتها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الأحد).

 

وإسرائيل التي سبق أن تسلمت خمس قاذفات من الطراز المذكور، أدرجت هذه الطائرات ضمن الرد على التهديد الإيراني لأن الدفاعات الجوية تعجز عن رصدها، خصوصاً بطاريات صواريخ «إس-300» التي تسلمتها طهران من روسيا.

 

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن هذه القاذفات «ستكون عنصراً مركزياً لضمان الدفاع عن إسرائيل على طول حدودنا، وما بعد هذه الحدود».

 

وأوضحت وزارة الدفاع أن المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول على 17 قاذفة، أتاحت خفض كلفة كل طائرة من 110 ملايين دولار إلى أقل من مئة مليون.

 

وتتولى مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية صنع هذه الطائرة. ويتوقع أن تدخل أولى القاذفات الإسرائيلية من هذا الطراز حيز العمل هذا العام.

 

ما يميز هذه المقاتلات قدرتها على تجنب الرادارات الأكثر تطوراً مع سرعة تحليق تناهز 1900 كيلومتر في الساعة. وهي أكثر فاعلية بست مرات من المقاتلات وطائرات المراقبة الحالية، وأقوى بثماني مرات على صعيد الهجمات الأرضية.

 

وستمول إسرائيل شراء القاذفات من المساعدة العسكرية الأميركية التي ستبلغ 38 بليون دولار (36 بليون يورو) للفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2028.

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