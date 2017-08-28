- صفقة بين «حزب الله» و«داعش» أنهتْ معركة الجرود و«فرح كئيب» في لبنان لانتصار جيشه ووفاة مخطوفيه
- إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
- مسلحو «داعش» يستسلمون في الجرود الشرقية واتفاق مع «حزب الله» وسورية على نقلهم إلى دير الزور
- قوات الأسد تتوغل في محافظة دير الزور
- الأمن العام اللبناني: استخرجنا رفات 6 جثث نعتقد أنها للجنود لكن لا نستطيع أن نجزم
- ضغط إسرائيلي على غوتيريش للحد من سلاح حزب الله
- شجاعة ماكغريغور تخر أمام قوة مايويذر
- أميركا والحربان الخاسرتان
- نصرالله رفض أيّ تسوية قبل كشف مصير الأسرى العسكريين.. اللواء ابراهيم للأهالي : لم نساوم فاعتزوا بأبنائكم لأن إرادتهم كانت الشهادة
- الجرود تتحرَّر... ولبنان في إنتصار وحِداد
- الحوثي.. المخلوع
- واشنطن «تؤجّل» إسقاط اﻷسد إلى مرحلة أخرى
- وتَبقى السيادةُ مخطوفةً
- ثلاثة ملفات ستفرض نفسها في الفترة المُقبلة
- الرواية الكاملة لعملية الخطف والتفاوض: هكذا أُسر العسكريون وهكذا أُعطي الأمر بتصفيتهم
- استسلام «داعش» يكشف مصير العسكريين
- توقعات الأبراج ليوم August 28, 2017
- تغييرات جذرية في الوجوه النيابية والسياسية قريبا
- وزير الاتصالات جمال الجراح وضريبة النجاح
- عجز «حزب الله»
- العسكريون المخطوفون شهداء الوطن
- تعرفوا معنا على إمبراطورية «جبران باسيل»: مؤسسات وأملاك وشركات وجمعيات!
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- "السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟
- العادة السرية... أجسادنا تحت المجهر
إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
القدس المحتلة - أ ف ب: وضعت إسرائيل اللمسات الأخيرة على صفقة شراء 17 مقاتلة أميركية من طراز «أف-35» ستضاف إلى 33 قاذفة مماثلة كانت طلبتها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الأحد).
وإسرائيل التي سبق أن تسلمت خمس قاذفات من الطراز المذكور، أدرجت هذه الطائرات ضمن الرد على التهديد الإيراني لأن الدفاعات الجوية تعجز عن رصدها، خصوصاً بطاريات صواريخ «إس-300» التي تسلمتها طهران من روسيا.
وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن هذه القاذفات «ستكون عنصراً مركزياً لضمان الدفاع عن إسرائيل على طول حدودنا، وما بعد هذه الحدود».
وأوضحت وزارة الدفاع أن المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول على 17 قاذفة، أتاحت خفض كلفة كل طائرة من 110 ملايين دولار إلى أقل من مئة مليون.
وتتولى مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية صنع هذه الطائرة. ويتوقع أن تدخل أولى القاذفات الإسرائيلية من هذا الطراز حيز العمل هذا العام.
ما يميز هذه المقاتلات قدرتها على تجنب الرادارات الأكثر تطوراً مع سرعة تحليق تناهز 1900 كيلومتر في الساعة. وهي أكثر فاعلية بست مرات من المقاتلات وطائرات المراقبة الحالية، وأقوى بثماني مرات على صعيد الهجمات الأرضية.
وستمول إسرائيل شراء القاذفات من المساعدة العسكرية الأميركية التي ستبلغ 38 بليون دولار (36 بليون يورو) للفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2028.
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- "السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
- قوات الأسد تتوغل في محافظة دير الزور
- الحُلفاء يتقاتلون.. 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين حوثيين ومرافقين لنجل الرئيس اليمني السابق
- القوات النظامية تتقدم في وسط سورية
- حلفاؤها غيروا مواقفهم.. أسوشيتد برس: الدول الداعمة للمعارضة السورية تَتبع مصالحها وأميركا والسعودية تطالبانها بقبول بقاء الأسد
- "ترميناتور" تبرز مهاراتها القتالية في سوريا
- 25 ألف مسلح من «هيئة تحرير الشام» في سورية
- هيلي: القوات الدولية في لبنان ليست فعالة ضد «حزب الله»
- دولة خليجية تتجه لشراء عتاد عسكري روسي لم يدخل الخدمة لدى أي جيش في العالم حتى اليوم
- الصدر يستعد لجولة أوروبية بدعوات رسمية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)