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مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. جهاز مبتكر يزيد دقة القصف الجوي في سوريا

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 21
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أعلن جنرال روسي عن استخدام جهاز جديد مبتكر في عمليات قصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.

 

وكشف الجنرال إيغور ماكوشيف، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لوسائل إعلام أن جهاز الحاسوب الذي سمّاه مخترعوه بـ"غيفيست" يزيد دقة قاذفات القنابل في رمي القنابل على أهداف محددة.

 

وتم تزويد الطائرات الروسية التي ساندت القوات الحكومية السورية في حربها ضد الإرهاب بهذا الجهاز.

 

وأوضح الجنرال ماكوشيف أنه تم تركيب جهاز "غيفيست" على طائرات "تو-22إم 3" و"سو-24إم" و"سو-25إس إم" التي تم بمشاركتها تنفيذ عمليات القصف التي تستهدف مواقع الإرهابيين في سوريا.

 

ويقوم جهاز "غيفيست" بتحديد اتجاه وارتفاع وسرعة رمي القنبلة، مستفيدا من المعلومات الآتية من نظام "غلوناس" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية. ثم يتم رمي القنبلة بشكل أوتوماتيكي.

المصدر: sputniknews

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