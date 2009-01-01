- صحيفة روسية بعد لقاء نتنياهو وبوتين: "روسيا تفضل إيران"
- نصرالله أحرج الحلفاء قبل أن يغضب الخصوم!
- إسرائيل بانتظار كارثة: خطّة خامنئي لتدميرها كُشفت.. وتغيير في سوريا
- ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية
- الممرض الذي قتل 84 مريضا ليتسلى بإعادتهم ثانية للحياة
- بَنَتْ محرك طائرة عندما كانت في الـ14 من عمرها! تعرَّفوا على "فتاة الفيزياء" التي تنافس ذكاء أينشتاين
- دوت صفارات الإنذار وتوقفت القطارات.. تفاصيل دقيقتين كتمَ فيهما ملايين اليابانيين أنفاسَهم وهم يراقبون الصاروخ الكوري يحلق فوق رؤوسهم
- نصائح لـ أظافر قوية طبقيها فوراً
- تحقيق مستقل في أكبر مصارف استراليا
- “قنص” سياسي يخترق مناخ التحرير
- جردوها من ملابسها وقيدوها بسرير وتناوبوا على اغتصابها لأسبوعين.. سجون الأسد جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت
- مجلس الأمن يجتمع بشكلٍ عاجل بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان.. وكيم جونغ-أون يرزق بالطفل الثالث
- خلاف لبناني على النصر.. وخطابان متباعدان لعون ونصر الله
- هل كسرت ″عطلة الجمعة″ الجرّة بين الحريري ودريان؟
- درباس: كان في حكومتنا وزير تربية ″ما بيعرف عربي″!
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
- كابوس العزباوات في تل أبيب
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- "سأتخلَّص منها كالفضلات".. سياسي مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يتلقى سيلاً من الانتقادات بسبب وزيرة مسلمة
- لبنان في مرمى صفقة «حزب الله» - «داعش» ... انتصارٌ أم خديعة؟
صحيفة روسية بعد لقاء نتنياهو وبوتين: "روسيا تفضل إيران"
صحيفة روسية مقربة من بوتين تكتب أن نتنياهو لم يقنع بوتين في خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وأن سياسة الكرملين ستبقى تعزيز مصالح إيران في الشرق الأوسط
كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على صفحتها الأولى للعدد الصادر اليوم الثلاثاء، أن اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوشي، تكلل بالفشل. واستندت يديعوت في تقريرها على ما نشرته الصحيفة الروسية التي تعد لسان حال بوتين في روسيا، برافدا.
وكانت الصحفية الروسية قد وصفت نتنياهو، عن مصادر حضرت اللقاء، بأنه كان منفعلا وجديا في طرحه عن التهديد الإيراني في المنطقة، في حين حافظ الرئيس الروسي على هدوء. وجاء في الصحيفة أن الرئيس بوتين رد على نتنياهو بالقول إن إيران هي حليفة استراتيجية لروسيا في الشرق الأوسط.
وأضاف بوتين، حسب الصحيفة، أن روسيا لا تهمل مصالح الدولة العبرية لأنها شريكة لها في المنطقة، لكنها ستواصل في تعزيز قوة إيران في المنطقة. وأضاف كاتبو المقالة في برافدا أن إسرائيل لا يمكنها أن تملئ على روسيا أي سياسة يجب أن تنتهج في الشرق الأوسط.
وأضاف هؤلاء أن روسيا تفضل تعزيز قوة إيران مقابل ملوك الدولة السنية وإسرائيل الذين يسعون إلى إقامة تحالف عسكري شبيه لحلف ناتوا، يخضع إلى رغبات أمريكا وتوجيهاتها.
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- فريدة أبو عوف: أول مصرية عابرة جنسياً تحصل على إعفاء من التجنيد
- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- صحيفة روسية بعد لقاء نتنياهو وبوتين: "روسيا تفضل إيران"
- إسرائيل بانتظار كارثة: خطّة خامنئي لتدميرها كُشفت.. وتغيير في سوريا
- دوت صفارات الإنذار وتوقفت القطارات.. تفاصيل دقيقتين كتمَ فيهما ملايين اليابانيين أنفاسَهم وهم يراقبون الصاروخ الكوري يحلق فوق رؤوسهم
- جردوها من ملابسها وقيدوها بسرير وتناوبوا على اغتصابها لأسبوعين.. سجون الأسد جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت
- غواصتان روسيتان إلى السواحل السورية
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. جهاز مبتكر يزيد دقة القصف الجوي في سوريا
- إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
- قوات الأسد تتوغل في محافظة دير الزور
- الحُلفاء يتقاتلون.. 4 قتلى و7 جرحى في اشتباكات بين حوثيين ومرافقين لنجل الرئيس اليمني السابق
- القوات النظامية تتقدم في وسط سورية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)