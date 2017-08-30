مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. غواصتان جديدتان تستعدان لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي السورية

انضمت غواصتان جديدتان إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ومن الممكن أن تشارك هاتان الغواصتان في عمليات قصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية بصواريخ "كاليبر".

وذكرت تقارير إعلامية روسية نقلا عن مصدر عسكري أنه من المقرر أن تقصف غواصتا "كولبينو" و"فيليكي نوفغورود" مواقع إرهابيي تنظيم "داعش" في الأراضي السورية بصواريخ "كاليبر" عندما تكونان موجودتين في شرق البحر المتوسط.

ونبه المصدر إلى أن جميع الغواصات الروسية تقريبا التي انتقلت من بحر البلطيق إلى البحر الأسود عبر البحر المتوسط رمت مواقع الإرهابيين في سوريا بالصواريخ عندما وصلت إلى شرق البحر المتوسط.

ووصلت غواصتا "كولبينو" و"فيليكي نوفغورود" إلى البحر المتوسط اول أمس الاثنين.