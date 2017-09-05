«نقطة تحوّل» في حرب الشرق السوري مع كسر النظام الحصار على دير الزور

صاروخ «كاليبر» ينطلق من فرقاطة روسية في المتوسط باتجاه مواقع «داعش» في دير الزور (روسيا اليوم)

دمشق، موسكو - وكالات - تمكن الجيش السوري وحلفاؤه، بدعم جوي مكثف من روسيا، من كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «داعش» منذ مطلع العام 2015 على مدينة دير الزور في شرق سورية، تمهيداً لطرده منها.

وجاء كسر الحصار بعد التقاء القوات المهاجمة من غرب مدينة دير الزور بتلك التي كانت محاصرة داخل مقر الفوج 137 المتصل بالأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش.

ومن المتوقع أن يخوض الجيش مواجهات شرسة في الأيام المقبلة لطرد «داعش» من ستين في المئة من أحياء المدينة، إذ لا يزال عناصر التنظيم يطوّقون مطار دير الزور العسكري إلى جانب عدد من الاحياء المحاذية له في جنوب المدينة.

ويشكل تقدم الجيش نحو دير الزور ضربة جديدة لتنظيم «داعش» الذي مني في الاشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية أبرزها في مدينة الرقة، معقله في سورية، حيث خسر سيطرته على أكثر من ستين في المئة من مساحتها منذ يونيو الماضي.

وأكدت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» أن الجيش «كسر ظهر اليوم (أمس) الحصار عن مدينة دير الزور بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137»، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها الجيش السوري.

وفي حين أفاد الإعلام السوري عن احتفالات عمت أحياء مدينة دير الزور «ابتهاجاً بالنصر»، سارع الرئيس بشار الأسد إلى تهنئة وحدات الجيش التي ساهمت في كسر الحصار.

وقال في اتصال هاتفي أجراه مع قادة القوات التي كانت محاصرة في دير الزور، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، «ها أنتم اليوم جنباً الى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من رجس الارهاب واستعادة الأمن والأمان الى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها».

واعتبر الباحث في الشأن السوري ارون لوند أن تقدم الجيش «يشكل من الناحية السياسية انتصاراً نوعياً لبشار الأسد ومؤيدي الحكومة السورية وهزيمة كبرى لتنظيم (داعش)».

ورأى أن ما جرى يبدو وكأنه «نقطة تحول محتملة في الحرب في شرق سورية، حيث سيصبح الأسد حالياً في وضع جيد يمكنه من تحسين موقعه في وقت يتلاشى فيه (داعش)».

ومنذ صيف 2014، يسيطر «داعش» على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو ستين في المئة من مساحة مدينة دير الزور.

وتمكن التنظيم، منذ مطلع العام 2015، من حصار عشرات آلاف المدنيين والعسكريين السوريين في أحياء في غرب مدينة دير الزور ومطارها العسكري بشكل مطبق.

وتسبب حصار التنظيم للمدينة بمفاقمة معاناة السكان مع النقص في المواد الغذائية والخدمات الطبية. ولم يعد الوصول إلى مناطق سيطرة الجيش متاحاً وبات الاعتماد بالدرجة الاولى على مساعدات غذائية تلقيها طائرات سورية وروسية وأخرى تابعة لبرنامج الاغذية العالمي.

ويقدر عدد المدنيين الموجودين في الاحياء تحت سيطرة قوات النظام بمئة ألف شخص، فيما يشير المرصد السوري لحقوق الانسان إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مدني في الأحياء تحت سيطرة التنظيم، لكن تقديرات أخرى تؤكد أن العدد أكبر.

ويعاني المدنيون المقيمون في الاحياء تحت سيطرة «داعش» أيضاً من انقطاع خدمات المياه والكهرباء، وفق ناشطين.

وبدأ الجيش السوري منذ أسابيع عدة عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة دير الزور، وتمكن من دخولها من ثلاثة محاور رئيسية هي جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوباً من محور مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، فضلاً عن المنطقة الحدودية مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.

ودخلت القوات المتقدمة من محور الرقة الى قاعدة اللواء 137، فيما تتواجد تلك المتقدمة من جبهة السخنة على بعد نحو 12 كيلومتراً من المطار العسكري جنوب غربي المدينة.

وإلى الدعم البري من حلفائه، تلقى النظام دعماً روسياً هائلاً، من الجو والبحر.

ففي حين كانت المقاتلات الروسية تغطي التقدم البري، أطلقت الفرقاطة الروسية «الأميرال إيسن» صواريخ «كاليبر» المجنحة من البحر المتوسط على أهداف لـ«داعش» قرب دير الزور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الضربة التي وجهت أمس استهدفت «مواقع محصنة في محيط بلدة الشولا»، مشيرة إلى أن «هذه المواقع كانت تحت سيطرة عصابة من عصابات (داعش) تضم مسلحين متحدرين من روسيا، وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة».

وإذ أكدت تدمير مواقع قيادة واتصالات، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة ومنشأة لإصلاح المركبات المدرعة ونقطة تمركز للإرهابيين، أوضحت الوزارة أن «الضربة الصاروخية ضمنت استمرار نجاح القوات الحكومية السورية في تقدمها إلى عمق ريف دير الزور، كما أنها أحبطت خطط الإرهابيين لإعادة نشر قواتهم وتحصين مواقعهم في محيط دير الزور».

وكانت الوزاة أعلنت ليل أول من أمس أن جنديين روسيين قتلا بقصف مدفعي لمسلحين من «داعش» قرب مدينة دير الزور.

وأوضحت أن جندياً قتل على الفور في حين توفي الثاني متأثراً بجروحه في المستشفى، وأن الحادث وقع «فيما كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتقاتلين».

في غضون ذلك، أعادت السلطات التركية فتح معبر جيلوة غوزو الحدودي مع سورية في ولاية هاتاي، بعد أن كانت قد أغلقته في 31 أغسطس الماضي إثر انتهاء عمليات دخول السوريين إلى بلدهم لقضاء عطلة عيد الأضحى.

ومع فتح المعبر المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري، بدأت عمليات دخول وخروج الأفراد والعربات بين البلدين.

وكان 33 ألف سوري عبروا نحو الأراضي السورية من خلال البوابة الحدودية لقضاء عطلة عيد الأضحى في بلدهم، ويمكنهم العودة إلى تركيا عبر نفس البوابة لغاية 31 ديسمبر المقبل.