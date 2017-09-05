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"خطوة إضافية" نحو محاكمة مرتكبي جرائم بسوريا

آخر تحديث: منذ 11 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;خطوة إضافية&quot; نحو محاكمة مرتكبي جرائم بسوريا

أعلنت القاضية الفرنسية كاترين مارشي أوهيل الثلاثاء في جنيف أن "خطوة اضافية" قد تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا، وذلك بعد تكليفها من قبل الأمم المتحدة للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن.

 

وحسب القاضية الفرنسية فان قيام الأمم المتحدة بإنشاء آلية مكلفة تسهيل التحقيقات حول التجاوزات الخطيرة المرتكبة في سوريا، إنما تقرر "لتجنب إفلات" المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، ويعتبر "خطوة إضافية" نحو إجراء المحاكمة.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عين القاضية الفرنسية على رأس هذه الآلية في يوليو الماضي.

 

واعتبرت مارشي أوهيل أن التجربة تؤكد أنه عندما يباشر نائب عام أو قاضي تحقيق بجمع الأدلة الخاصة بملف معين، فهذا لا بد أن يكون له "تأثير".

 

ومن المتوقع ان تنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا تقريرها الرابع عشر حول الوضع في سوريا الأربعاء.

 

 

المصدر: سكاي نيوز

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