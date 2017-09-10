السباق الروسي - الأميركي إلى دير الزور... يستعِرْ

رئيس «مجلس دير الزور العسكري» يعلن إطلاق «عاصفة الجزيرة» ضد «داعش» من قرية أبو فاس بريف الحسكة (رويترز)

دمشق، واشنطن - وكالات - أطلقت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أمس، حملة عسكرية لطرد تنظيم «داعش» من شرق محافظة دير الزور التي يخوض الجيش السوري، بدعم كبير من روسيا، في ريفها الغربي معارك ضد التنظيم، ما يؤشر على احتدام السباق الروسي - الأميركي للسيطرة على الشرق السوري المحاذي للحدود العراقية الذي يتوقع أن يكون مسرح المعارك الحاسمة ضد الإرهابيين.

وتلا رئيس «مجلس دير الزور العسكري» المنضوي في قوات «قسد» أحمد أبو خولة، خلال مؤتمر صحافي في قرية أبو فاس في شرق البلاد، بياناً جاء فيه: «نزف بشرى البدء بحملة (عاصفة الجزيرة) التي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة (في إشارة الى محافظة الحسكة) السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي».

ومنذ مساء أول من أمس، بدأت «قوات سورية الديموقراطية»، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، عمليتها العسكرية هذه لطرد «داعش» مما تبقى من ريف الحسكة الجنوبي والتقدم في شرق دير الزور.

وقال أبو خولة لوكالة «فرانس برس»، أمس، «بات التوجه إلى دير الزور قراراً حتمياً، نحن ذاهبون في الخطوة الأولى لتحرير شرق نهر الفرات» الذي يقطع محافظة دير الزور إلى قسمين شرقي وغربي.

ويأتي إعلان قوات «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة بغطاء جوي ومستشارين عسكريين على الأرض، في وقت يخوض الجيش السوري، بدعم روسي، عمليات عسكرية في ريف دير الزور الغربي، تمكن خلالها الثلاثاء الماضي من كسر حصار كان يفرضه تنظيم «داعش» على مدينة دير الزور، مركز المحافظة، منذ نحو 3 سنوات.

وقال أبو خولة في هذا الصدد «ليس لدينا تنسيق لا مع النظام ولا مع روسيا، لدينا تنسيق مع التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً إلى تقدم قواته عشرات الكيلومترات بدعم جوي من التحالف.

وإلى جانب معركة دير الزور، تواصل «قسد» منذ السادس من يونيو الماضي، خوض معارك عنيفة داخل مدينة الرقة، لطرد «داعش» منها، وباتت تسيطر على نحو 65 في المئة منها.

وفيما كانت «قسد» تُطلق «عاصفة الجزيرة»، كسر الجيش السوري الحصار الذي يفرضه «داعش» على مطار دير الزور منذ سنوات، حسب ما أعلن إعلام النظام بعد ظهر أمس، وذلك في إطار هجوم واسع لطرد التنظيم من كامل المدينة، بعد كسر الحصار الذي كان يفرضه منذ 3 سنوات على بعض أحيائها، الثلاثاء الماضي.

كما سيطرت قوات النظام، أمس، على حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به، بعد أن كبدت «داعش» خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

من جهة أخرى، أعلن التحالف الدولي أنه نزولاً عند طلب روسيا أوقف مراقبته عبر الطائرات المسيرة لقافلة الحافلات التي تقل مقاتلين من «داعش» ومدنيين يرافقونهم في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية، بعد خروجهم من منطقة الحدود اللبنانية - السورية بموجب اتفاق بين «داعش» من جهة و«حزب الله» اللبناني والنظام السوري من جهة ثانية.

ومنذ الأسبوع الماضي والطائرات المسيرة التابعة للتحالف تنفذ عملية مراقبة مستمرة للقافلة المكونة من 11 حافلة، وكانت تقوم بقتل مقاتلي التنظيم إذا ما ابتعدوا عن محيط القافلة.

ولم يستهدف التحالف الحافلات نفسها التي تضم نحو 200 متطرف و200 مدني من عائلاتهم، لكنه أعلن الخميس الماضي قتل عشرات من عناصر القافلة بعدما حاولوا مغادرتها في سيارات.

وفي وقت سابق، عرقل التحالف سير الحافلات بشنه ضربتين جويتين استهدفتا طريقاً كان من المفترض أن تسلكه القافلة خلال توجهها الى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، ما دفعها الى تغيير وجهتها نحو مدينة الميادين الواقعة على بعد 45 كيلومتراً جنوب شرقي دير الزور، من دون ان تتمكن من التقدم.

وأبلغت روسيا التحالف عبر «خط تجنب الاصطدام» أن قوات النظام ستمر عبر المنطقة في طريقها لمدينة دير الزور، طالبة إخلاء المنطقة من الطائرات الاميركية.

«الشيخ أبو العز» أميراً في جنوب العاصمة

«داعش» يعيّن الخابوري «والياً» على دمشق

ذكر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أن تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مدينة الحجر الاسود وقسم كبير من مخيم اليرموك جنوب دمشق، عيّن المدعو «أبو هشام الخابوري» والياً على دمشق.

وحسب صفحات للمعارضة السورية، فإن التنظيم عيّن المدعو «الشيخ أبو العز» أميراً في جنوب دمشق بديلاً عن الخابوري الذي كان يشغل هذا المنصب.

وشهدت مناطق سيطرة «داعش» بجنوب دمشق في الآونة الأخيرة، استنفاراً كبيراً بين عناصره خوفاً من حدوث انقلابات أو خلافات بين أتباع الأمراء، حيث وقعت توترات وخلافات كبيرة في يناير الماضي بين أنصار الخابوري الذين يشكلون العدد الأكبر من عناصر التنظيم، وهم من أبناء حي الحجر الأسود الذين يعودون بأصولهم الى عشائر الجولان المحتل والنازحين للمنطقة منذ العام 1967، وبين أنصار المدعو «أبو زيد المالي» وهو من أهالي بلدة يلدا الواقعة الى الجنوب الشرقي من مخيم اليرموك، والذي صدر قرار بتعينه في ذلك الوقت أميراً للتنظيم في جنوب دمشق بديلاً عن الخابوري، غير أن أنصار الأخير طوّقوا منزله حينها وأجبروه على رفض الإمارة بحجة أنها سبب في شق صفوف التنظيم في المنطقة، ولم يتسلم «أبو زيد» الإمارة على إثرها، حسب المصادر.

ويسيطر التنظيم في جنوب دمشق على مدينة الحجر الاسود والعسالي وحي الزين وقسم من حي التضامن، وأكثر من نصف مخيم اليرموك واجزاء من حي القدم.

وبداية العام الحالي، أُعلن عن تسوية كانت تقضي بمغادرة عناصر التنظيم جنوب دمشق مع عائلاتهم باتجاه دير الزور، وجرى تنفيذ الخطوة الاولى عبر مغادرة قادة التنظيم من غير السوريين وعائلاتهم، إلا أنه تم تعليق الاتفاق على خلفية عدم تأمين الطريق التي سيسلكها عناصر التنظيم باتجاه دير الزور، ورفض فصائل معارضة أخرى، أبرزها «جيش الاسلام»، السماح بذلك وخصوصاً في القلمون الشرقي.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن إخلاء جنوب العاصمة من مسلحي المعارضة سواء من عناصر «داعش» أو «جبهة النصرة» مازال يُمكن إنجازه، لكن مشاكل لوجستية حالت دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ أكثر من عام.