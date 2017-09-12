- "أنا سعيد/ة بزواجي لكن لدي علاقة خارج الزواج"... لماذا يخون الأشخاص السعداء؟
- هل تستطيع دبابة "أرماتا" تحدي الظروف القاسية على المريخ والقتال هناك
- بالفيديو...سمك السلور يغزو شوارع فلوريدا
- العراق يحتجز 1333 زوجة أجنبية وطفلاً لمقاتلي «داعش»
- تل أبيب: الأسد سيوقّع اتفاقاً مع الإيرانيين لإقامة قواعد برية وبحرية وجوية في سورية
- سوريا: ماذا يعني النصر في بلد مدمر وفاقد للسيادة؟
- الصين توجه ضربة شديدة لمستقبل سيارات الوقود التقليدي
- إشكالية الكاتب مع العلاقات العربية المتوترة
- نتنياهو فَشِل في تحريض بوتين على ضَرب إيران.. فهل يَنجح مع ترامب؟ وهل تَستعد إسرائيل فِعلاً لخَوض حَربٍ وشيكةٍ ضد سورية بعد كَسر حِصار دير الزور؟ وما هي الأسباب الأربعة التي تُثير هَلعها؟
- هواجس ضد استقلال الأكراد؟
- الشكوى اللبنانية: إحتمالات إسرائيلية مفتوحة.. والأجهزة: مواجهة الإرهاب مستمرّة
- الحريري يثير مع روسيا عودة النازحين وتوسطها مع النظام السوري لترسيم الحدود
- الحريري يلتقي بوتين غداً ويسعى لضماناتٍ تحمي لبنان
- المقاومة تواكب المناورة : «استنفار» ورسائل من الجنوب الى الجولان
- الحريري يُطالب باسيل من موسكو بتقديم شكوى ثانية ضد إسرائيل
- الحريري في موسكو لمعرفة دور لبنان في مستقبل سوريا
- لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن
- تصعيدٌ وتبريد.. وربط النزاع الإيجابي مستمرّ
- باسيل «يستفزّ» القوات في بشري: الأُحادية داعشية
- القوات ــ التيار: ورقة جديدة تسقط من تفاهم معراب!
- تحديات ما بعد الانتصار على داعش
- الحركة اللبنانية داخلاً وخارجاً لتخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين
- توقعات الأبراج ليوم September 12, 2017
- هل أصبحت إسرائيل دولة مافيا؟
- الأعلى كلفةً في التاريخ.. 290 مليار دولار خسائر أميركا من إعصاري إرما وهارفي
العراق يحتجز 1333 زوجة أجنبية وطفلاً لمقاتلي «داعش»
الموصل (العراق) - ا ف ب، رويترز - تحتجز السلطات العراقية أكثر من ألف امرأة وطفل من عائلات مقاتلين من تنظيم «داعش» آتين من 14 دولة، كانوا قد سلموا أنفسهم لقوات البيشمركة الكردية العراقية خلال عمليات استعادة تلعفر نهاية الشهر الماضي.
وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، إن «قوات البيشمركة سلمتنا 1333 طفلاً وامرأة من عائلات (داعش) الذين سلموا أنفسهم لهم في شمال منطقة العياضية»، الواقعة إلى شمال مدينة تلعفر غرب الموصل.
وأضاف «قمنا بوضعهم في معسكر للنازحين في أطراف مدينة الموصل وهم يخضعون حالياً للتدقيق الأمني»، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى «14 جنسية مختلفة».
وأوضح ضابط أن معظم النساء وأطفالهن استسلموا مع أزواجهن لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة تلعفر شمال العراق، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة سلمت النساء والأطفال للقوات العراقية لكنها احتجزت الرجال الذين يُعتقد أنهم جميعاً مقاتلون.
وأفاد ضباط من الجيش العراقي والمخابرات أن غالبية النساء أتين من تركيا وكثيرات من دول سوفياتية سابقة مثل طاجيكستان وأذربيجان وأيضاً روسيا، وهناك آسيويات وبينهن عدد «قليل جداً» من فرنسا وألمانيا.
وقال ضابط بالمخابرات إن الجهاز بصدد التأكد من جنسياتهن مع بلدانهن، لأن نساء كثيرات لم تعد بحوزتهن وثائق أصلية، فيما لفت موظف إغاثة إلى أن تلك هي أكبر مجموعة من الأجانب الذين لهم صلة بالتنظيم تحتجزهم السلطات العراقية.
وعادة ما تقيم القوات العراقية مراكز احتجاز داخل مخيمات النازحين أو في محيطها للقيام بعمليات التدقيق الأمني منعاً لتسلل عناصر التنظيم ضمن العائلات الفارة من المعارك.
وكانت النساء في المخيم يطهين المعكرونة أو يستلقين مع أطفالهن في الخيام الحارة. وما تزال الكثيرات منهم يرتدين العباءات السوداء والنقاب، وهو الزي الذي كان مفروضاً على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش».
وقالت سيدة منقبة من أصل شيشاني تتحدث الفرنسية «أود أن أعود (إلى فرنسا) لكن لا أعرف كيف»، موضحة أنها كانت تعيش في باريس سابقاً، ولا تعرف ما حدث لزوجها الذي أحضرها إلى العراق عندما انضم لـ«داعش».
بدورها، قالت فرنسية من أصل جزائري (27 عاماً) «أمي لا تعرف حتى أين أنا»، مشيرة إلى أن زوجها خدعها لتأتي معه عبر تركيا إلى سورية ثم العراق، حيث انضم لـ«داعش» العام الماضي.
وأضافت وهي تحمل رضيعة بعدما طلبت عدم نشر اسمها «كنت قد وضعت هذه الطفلة الصغيرة قبل ثلاثة أشهر. قال هيا لنذهب إلى عطلة لمدة أسبوع في تركيا. وكان قد اشترى تذاكر الطائرة والفندق بالفعل».
وبعد أربعة أشهر في الموصل فرت من زوجها إلى تلعفر في فبراير الماضي، وكانت تأمل العودة إلى فرنسا لكنه عثر عليها ومنعها من المغادرة.
وروت وهي تبكي كيف قُتل ابنها البالغ من العمر خمسة أعوام في يونيو الماضي بصاروخ أثناء لعبه في الشارع.
وقالت إن زوجها لقي حتفه خلال معارك في الموصل، مضيفة «لا أفهم لماذا فعل بنا ذلك. سواء كان حياً أو ميتاً لم يعد يعنيني أمره».
- بالفيديو: فيفي عبده تثير ضجة بتنورتها القصيرة في شرم الشيخ!
- عارية أمام الهرم.. هكذا انتهت مغامرة عارضة بلجيكية وصديقتها في قبضة الشرطة
- كيم تتعرّى بشكل تامّ في مكان عام!
- بعد دفاعها عن رغبتها في التعري.. باريس جاكسون عارية على إنستغرام لإظهار وشم جديد
- الأعلى كلفةً في التاريخ.. 290 مليار دولار خسائر أميركا من إعصاري إرما وهارفي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- العراق يحتجز 1333 زوجة أجنبية وطفلاً لمقاتلي «داعش»
- تل أبيب: الأسد سيوقّع اتفاقاً مع الإيرانيين لإقامة قواعد برية وبحرية وجوية في سورية
- سوريا: ماذا يعني النصر في بلد مدمر وفاقد للسيادة؟
- هل أصبحت إسرائيل دولة مافيا؟
- خطة إسرائيل التي قد تشعل بها الشرق الأوسط قبل انتهاء الحرب الأهلية في سوريا
- تتعرض 1 من كل 6 جنديات إسرائيليات إلى تحرش جنسيّ
- الإيرانيون على الأبواب
- السباق الروسي - الأميركي إلى دير الزور... يستعِرْ
- المقاتلون الشيشان في سوريا.. هذه هي المجموعات الثلاث المرعبة التي يخشاها المدنيون
- بعد قصف منشأة عسكرية داخل الأراضي السورية.. هآرتس: هل أطلقت إسرائيل النار على قدميها؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)