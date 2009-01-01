«حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»

أرشيفية

في تطور لافت لمجريات الأحداث العسكرية في سورية، حذرت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» الروسية في اللاذقية من أن «التنافس الجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة في الشرق الأوسط بات يهدد بالتحول إلى صراع عسكري».

ونقلت القناة عن فلاديمير موخين، من دون ذكر منصبه، قوله ان «الاقتحام الناجح، الذي قامت به القوات الحكومية، بدعم من طيران روسيا الحربي وقواتها الخاصة لمدينة دير الزور، اكتسب أهمية استراتيجية، لكن ذلك لا يعني أن العمليات العسكرية على وشك الانتهاء، فالكفاح المسلح ضد (داعش)، الذي تخوضه الحكومة السورية وقوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة، في شرق البلاد، يهدد بالتحول إلى صراع مسلح بين سورية وروسيا من جهة، والقوات الكردية (قوات سورية الديموقراطية -«قسد») والأميركية من جهة أخرى».

ورداً على تهديد التحالف الدولي بأنه لن يسمح للقوات الحكومية السورية بعبور نهر الفرات في دير الزور، أكدت القناة الروسية أنه «عملياً عبرت وحدات من الجيش السوري نهر الفرات الى الضفة الشرقية شمال دير الزور قبل ثلاثة ايام عبر رجال (الضفادع البشرية) التابعين للبحرية السورية، بعد ان كان الجيش السوري الذي فك حصار المدينة نهاية الاسبوع الماضي قد جلب معه للمدينة قوارب خفيفة وجسوراً متنقلة لاستخدامها بعد ان دمرت قوات التحالف الدولي جميع الجسور على نهر الفرات التي تربط بين شطري النهر».

واعتبرت «حميميم» أن «الصدام العسكري أصبح قريباً خصوصاً بعد إعلان دمشق أن قواتها لن تتوقف عن عملية تطهير محافظة دير الزور من تنظيم (داعش) الإرهابي وأنها عبرت النهر بالفعل، وترجح الفرضيات العسكرية أن (قسد)، بالرغم من الدعم الأميركية لها، لن تكون قادرة على الصمود أمام القوات الحكومية التي أصبحت أقوى من السابق».

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري سوري (ا ف ب) أن الجيش يسعى، بعد فكه الحصار عن مدينة دير الزور، لتطويق «داعش» من ثلاث جهات، عبر السيطرة على الضفة الغربية لنهر الفرات، تمهيداً لإطلاق الهجوم الاخير لطرده من الاحياء الشرقية.

وقال المصدر الموجود في مدينة دير الزور ان وحدات الجيش تعمل على «توسيع طوق الامان في محيط المطار العسكري والتقدم في محيط تلال الثردة (جنوبا) وقرية الجفرة» الواقعة على ضفاف الفرات شرق المدينة.

ويمهد توسيع العمليات هذا «لطرد (داعش) من المدينة وريفها بشكل نهائي»، وفق المصدر.

وتزامناً مع عمليات النظام، تواصل «قسد» عملياتها أيضاً في دير الزور، حيث خاضت أمس معارك عنيفة ضد «داعش» في محيط قرية الشهابات، بغطاء جوي كثيف من التحالف الدولي.

وفي السياق، اتهمت دمشق التحالف الدولي بالتسبب بمقتل 22 مدنياً جراء غارات على مدينة الرقة وريف دير الزور الشمالي.

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصادر قولها إن «طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن، قصفت أحد منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 11 مدنياً معظمهم نساء وأطفال».

وأضافت الوكالة أن 11 شخصا آخرين، كلهم من عائلة واحدة، قتلوا في ريف دير الزور الشمالي جراء غارات نفذها طيران التحالف الدولي على قرية الشهابات، كما وقع دمار كبير في عدد من المنازل والبنى التحتية، وفقاً للمصادر.

وأشارت «سانا» إلى أن ذلك يأتي بعد أيام على قصف التحالف مدرسة في حي النهضة ومنطقة دوار النعيم بمدينة الرقة ما أدى إلى «استشهاد 25 مدنياً ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمدرسة والمنازل».