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تمرين نور داغان: قوات البحرية الإسرائيلية تحاكي إحباط هجومًا بحريًا مفاجئًا لعناصر حزب الله
آخر تحديث: منذ 1 من الساعاتالكاتب:
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في إطار مناورة الفيلق الشمالي حاكت قوات البحرية الاسرائيلية التعامل مع هجوم مفاجئ لعناصر حزب الله عبر البحر من خلال قطع بحرية صغيرة ومختلف أنواع القوارب والدراجات المائية.
يأتي هذا التدريب في إطار السيناريوهات التي قد تواجه سلاح البحرية في أي معركة مقبلة ضد حزب الله حيث تمكنت القوات البحرية من إحباط الهجوم وإزالة التهديد.
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