تحول غير متوقع...السعودية ترى مستقبل سوريا في الأسد

توقفت دول المنطقة عن طرح قضية ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السلطات السعودية تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يلعب دورا مهما في المستقبل السياسي للدولة.

ويعتقد محللون سياسيون من المملكة العربية السعودية أن الرئيس السوري سيكون له مكان في الحكومة الانتقالية. وتجدر الإشارة إلى أن دول المنطقة لم تعد تحاول إثارة مسألة رحيل الأسد في جلسات مغلقة.

وقال المصدر الدبلوماسي: "هم يدركون أن بشار الأسد — واقع سوف تضطر للتعامل معه، وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يعني أنهم موافقون على هذا- سيطيحون بالرئيس السوري في أول فرصة ممكنة، ولكن ميزان القوى الحالي يجبر السعوديين على تغيير خطابهم".

ولم تعلق السفارة السعودية في موسكو أو الخارجية السعودية على طلب الصحيفة بتأكيد أو نفي الأنباء.