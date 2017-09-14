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انتهاء تمرين الفيلق الشمالي "نور داغان" أكبر تمرين يجريه الجيش الاسرائيلي منذ ١٩ عام
إنتهى اليوم تمرين نور داغان الذي جرى في شمال البلاد بمشاركة قوات كبيرة من جيش الدفاع.
يدور الحديث عن أكبر تمرين يجريه جيش الدفاع منذ ١٩ عام حيث تم استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط وتم التدرب على جهود مشتركة لاذرع الجيش برًا وجوًا وبحرًا.
وهدف التمرين الى تحسين جاهزية القيادة الشمالية والفيلق الشمالي على مختلف فرقه للحرب بتفعيل الشبكة الحربية مختلفة الأذرع في القيادة الشمالية عامةً وفِي جبهة لبنان على وجه الخصوص.
خلال التمرين تم التدريب على قدرات دفاعية الى جانب مهام هجومية مع تفعيل مكثف للنيران بالاضافة الى جهود الاستخبارات والتمرن في عدة جبهات بشكل متوازي ومتواصل مع الحفاظ على قدرة ميدانية لتغيير المهمة وفقًا لصورة الموقف. وكانت هيئة الأركان العامة تدربت لمدة يوميْن على مختلف السيناريوهات .
تدربت القوات الجوية والبحرية على مختلف سيناريوهات الهجوم والدفاع. القوات البحرية تدربت على ضرب أهداف شاطئ ومساندة تمرّن القوات البرية بالاضافة الى احباط اعتداءات وحماية المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
قيادة الجبهة الداخلية تدربت على تنفيذ الخطة لنقل سكان من خط المواجهة بهدف تكثيف قدرة جيش الدفاع الهجومية في محيط البلدات وحماية السكان.
نؤكد انه تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية لعام ٢١٠٧ بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات وفور انتهائها عادت القوات في الحدود الشمالية الى حالة الجاهزية العادية.
القيادة الشمالية والفيلق الشمالية تشكر سكان الشمال على حسن الضيافة وعلى التعاون الكامل. اذا تواجد عتاد او نفايات يمكن الاتصال على الرقم التالي: 04-6979011.
من كلمة قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال يؤول سطريك: "خلال الاسبوعيْن الاخيريْن تم تدريب القيادة الشمالية على مختلف وحداتها في الدفاع والهجوم على الجبهة الشمالية. لقد قمنا بتحسين الجاهزية لتحديات المستقبل مع تحقيق فكرة التكامل ببن مختلف الأذرع وفحص قدراتنا في مجالات الاستخبارات والنيران والتمرن"
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