تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة

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أظهر تسجيل مصور، حصلت عليه الأناضول، اليوم الجمعة، إقدام عناصر من منظمة "ب ي د" الإرهابية على تعذيب مدنيين في ريف الرقة، شمالي سوريا، بشكل قاسٍ.