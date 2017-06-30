أحدث الأخبار:
- اللبنانيون يختارون تركيا للاستجمام والتسوق
- أطباق شهية لا تفوتها عند زيارتك لتركيا
- تعرف على أجمل البازارات الشعبية في تركيا
- الطبيعة الخلابة تخطف ألباب السياح العرب إلى بحيرة أوزونغول التركية
- مغارة أنطاليا تبهر الزوار بجمالها الساحر
- في ولاية بتليس.. بحيرات بركانية وتزلج على الجليد
- توقعات بوصول 200 ألف سائح صيني لتركيا حتى نهاية العام الجاري
- فيتش: الاقتصاد التركي مقاوم وأداؤه قوي
- في ذكراها الـ 35.."صبرا وشاتيلا" جرح غائر في ضمير الإنسانية
- في الذكرى الـ 86 لاستشهاده.. عمر المختار "أيقونة" نضال خالدة
- تصريحات الحوثي..!
- الحوار مع كوريا الشمالية
- تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة
- توقعات الأبراج ليوم September 17, 2017
- عن «داعش» جديد سيملأ هذا الفراغ الهائل!
- الأهلي والنصر في «كلاسيكو» مثير
- هدنة سياسية مقابل مخاوف أمنية أثارتها السفارات
- لبنان يحتوي الصدمة السلبية لتحذيرات السفارات من مخاطر «وشيكة»
- قائد الجيش اللبناني: انتصرنا وانتصرت بنا الدولة التوقيفات بدأت ... ولا مكان في لبنان لمثيري الشغب
- مؤتمر أستانا 6
- الطائرات الروسية تقصف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا.. ودير الزور تتحول لمحور صراع بالغ التعقيد
- صاحبة الأماني
- بريطانيا تجمد ملايين الجنيهات لرفعت الأسد.. انقلب على أخيه حافظ وبنى ثروته بأوروبا من أموال تقاضاها ثنماً لنفيه
- تركيا وساحات دول الجوار السوري في مرمى التغيير!
- الجيش يحبط عملية داعشية في الداخل
تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة
آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الأناضولالكاتب:
عدد المشاهدات: 82
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
أظهر تسجيل مصور، حصلت عليه الأناضول، اليوم الجمعة، إقدام عناصر من منظمة "ب ي د" الإرهابية على تعذيب مدنيين في ريف الرقة، شمالي سوريا، بشكل قاسٍ.
المصدر: الأناضول
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة
- الطائرات الروسية تقصف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا.. ودير الزور تتحول لمحور صراع بالغ التعقيد
- تصريحات هجومية متبادلة.. واشنطن تؤكد عدم بقاء الأسد بمنصبه.. وبثينة شعبان: سنحارب أي قوة حتى المدعومة من أميركا
- حلم الانفصال يُراودهم.. برلمان كردستان يقر بأغلبية ساحقة إجراء الاستفتاء.. لكن هذه هي الإشكالية الحقيقية
- الأسد يأمر بإزالة صوره وصور نصرالله وبوتين من المكاتب... والسيارات
- اتفاق روسي تركي إيراني وشيك حول إدلب
- انتهاء تمرين الفيلق الشمالي "نور داغان" أكبر تمرين يجريه الجيش الاسرائيلي منذ ١٩ عام
- تحول غير متوقع...السعودية ترى مستقبل سوريا في الأسد
- تمرين نور داغان: قوات البحرية الإسرائيلية تحاكي إحباط هجومًا بحريًا مفاجئًا لعناصر حزب الله
- «حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)