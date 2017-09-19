إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا

مشهد اصابة صاروخ باتريوت لطائرة الاستطلاع القادمة من سوريا - تصوير الناطق العسكري الاسرائيلي

مصدر عسكري إسرائيلي يؤكد ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية اسقطت طائر استطلاع على الحدود الشمالية لإسرائيل

وأفاد الناطق العسكري بأن الجيش الإسرائيلي لاحظ طائرة استطلاع لا تحمل شارات تعريف عليها، من صناعة إيرانية يشغلها عناصر من حزب الله وقد اقلعت من مطار دمشق وبدأت تقوم بمهمة استطلاع في منطقة الحدود.

وأضاف الناطق انه اثناء مهمتها الاستطلاعية، تخطت طائرة الاستطلاع الحدود الى المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح بين الدولتين، ولم تدخل الأجواء الإسرائيلية بأي حال من الأحوال. وعندها تم اطلاق مقاتلات إسرائيلية الى الجو فحلقت دون ان تطلق النار على الطائرة المسيرة القادمة من سوريا. وبعد ذلك تم اطلاق صاروخ من طراز "باتريوت" أصاب الطائرة المذكورة فسقطت في منطقة الاحمدية في محيط القنيطرة في الأراضي السورية.

وقال بيان الناطق العسكري "ان الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي توغل او اقتراب من الحدود الشمالية في هضبة الجولان لأي عناصر إرهابية تابعة لحزب الله او ايران او أي ميليشيات شيعية او تابعة لحركات الجهاد العالمي".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي "سنتصدى لكل عملية كهذه وسنعمل بإصرار وحدة ضد أي محاولة للاقتراب من الحدود".