إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: i24news
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 39
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا
مشهد اصابة صاروخ باتريوت لطائرة الاستطلاع القادمة من سوريا - تصوير الناطق العسكري الاسرائيلي

مصدر عسكري إسرائيلي يؤكد ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية اسقطت طائر استطلاع على الحدود الشمالية لإسرائيل

 

وأفاد الناطق العسكري بأن الجيش الإسرائيلي لاحظ طائرة استطلاع لا تحمل شارات تعريف عليها، من صناعة إيرانية يشغلها عناصر من حزب الله وقد اقلعت من مطار دمشق وبدأت تقوم بمهمة استطلاع في منطقة الحدود.

 

وأضاف الناطق انه اثناء مهمتها الاستطلاعية، تخطت طائرة الاستطلاع الحدود الى المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح بين الدولتين، ولم تدخل الأجواء الإسرائيلية بأي حال من الأحوال. وعندها تم اطلاق مقاتلات إسرائيلية الى الجو فحلقت دون ان تطلق النار على الطائرة المسيرة القادمة من سوريا. وبعد ذلك تم اطلاق صاروخ من طراز "باتريوت" أصاب الطائرة المذكورة فسقطت في منطقة الاحمدية في محيط القنيطرة في الأراضي السورية.

 

وقال بيان الناطق العسكري "ان الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي توغل او اقتراب من الحدود الشمالية في هضبة الجولان لأي عناصر إرهابية تابعة لحزب الله او ايران او أي ميليشيات شيعية او تابعة لحركات الجهاد العالمي".

 

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي "سنتصدى لكل عملية كهذه وسنعمل بإصرار وحدة ضد أي محاولة للاقتراب من الحدود".

المصدر: i24news

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)