- قائد الفيلق الشمالي للجيش الاسرائيلي يهدد بإبادة الميليشيات الشيعية
- إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا
- تطوّر عسكري.. إسرائيل تُسقط طائرة مسيّرة وتغير على حدود لبنان!
- علماء أمريكيون قاب قوسين أو أدنى من وضع حد للموت البشري
- لأول مرة.. لقاء علني بين السيسي ونتنياهو
- ماذا قال ملك البحرين لرؤساء الجالية اليهودية؟
- أستراليا: طعنها حتى الموت.. توجيه تهم لابن يشتبه بقتله لوالدته في سيدني
- المعلمون الذكور يتجهون نحو الانقراض من مهنة التعليم في استراليا؟
- نيكول كيدمان تشعل حفل الـ"Emmy Awards" بـ "قبلة ساخنة" لهذا الممثل.. وزوجها يصفّق!
- أستراليا: إنقاذ كوالا علق في إطار سيارة
- خلط أوراق “انقلابي” أم انتخابات مبكرة؟
- كورنيش الميناء: المخالفون يستظلون بصور رئيس الجمهورية!
- خريف غامض ينتظر لبنان: هل يأتي التغيير قبل أوانه؟
- كيف يمكن تأمين البطاقات البيومترية لأربعة ملايين لبناني؟
- عن طالباني والسياسة
- أم مصرية تقتل رضيعها وأب أردني يصعق نجله حتى الموت
- الطريق إلى متعة المرأة الجنسية
- بريطانية تفقد الوعي كلما ضحكت أو وصلت إلى الذروة الجنسية.. عندما تكون السعادة عذاباً
- زيت الأركان السحري ذهب سائل في المغرب
- هل الأعاصير مؤشر إلى نهاية الأرض؟
- قطر داخل قدر الضغط
- قلة النوم تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين
- المغربية دنيا بطمة: زوجي يحترم كلمتي ويعملّي ألف حساب.. وما يكسر بخاطري!
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2017
قائد الفيلق الشمالي للجيش الاسرائيلي يهدد بإبادة الميليشيات الشيعية
قائد الفيلق الشمالي يقول: ان هدف الجيش الاسرائيلي في الحرب القادمة هو طرح خارطة لا يجب تفسيرها
هدد قائد الفيلق الشمالي في الجيش الاسرائيلي، الجنرال تمير هايمان، بالقضاء على الميليشيات الشيعية "في حال اندلاع حرب في الشمال وتدخلها فيها"، وقال "إنها لن ترجع الى البيت".
جاء ذلك في اطار لقاء اجرته "يسرائيل هيوم" مع هايمان، وستنشره يوم غد الاربعاء في العدد الخاص عشية رأس السنة العبرية. وقال هايمان ان "تدخل هذه الميليشيات في الشأن اللبناني، في قضايا لا تخصهم، هو مسألة غير محتملة، ولذلك سنرد بأقصى ما يمكن – ابادتهم".
وأضاف هايمان ان هدف الجيش الاسرائيلي في الحرب القادمة هو "طرح خارطة لا يجب تفسيرها. بدون كلمات. شعور تفويت الفرصة هذا (الذي ساد في الحروب الأخيرة) يبدأ عندما يجب الحديث، وعندها يجب التفسير كما يبدو. انا لا اريد التفسير، اريد للإنجاز الذي سأقدمه للمسؤولين عني ان يكون بشكل يحتاج الى أقل عدد من الكلمات. ان يحكي الوضع نفسه القصة".
خلال المناورات التي اجراها الفيلق مؤخرا، تم البدء بسيناريو يحاكي هجوم حزب الله على الشمال وخاصة التسلل الى بلدات والقيام بعمليات مساومة. ويقول قائد الفيلق انه لا توجد نسبة 100% من الدفاع – "خط الاحتكاك سيُخترق" – ولكن الهدف هو الانتقال بأسرع ما يمكن الى الهجوم – "الدخول بكل قوة، والى أكبر عمق ممكن، وبشكل اكثر دراماتيكي – من اجل نقل رسالة واضحة مفادها ان من يمس بسيادتنا، او بمواطنينا، فان الرد الذي سيتلقاه سيكون بحجم كبير، بشكل يتطلب منه اكثر من مجرد خطاب اعتذار واحد بعد ذلك".
وحسب تقدير هايمان فان حزب الله هو "تنظيم جيد، مع محاربين جيدين" تمكن في السنوات الاخيرة من اكتساب تجربة غنية في الحرب الأهلية السورية. لكنه يوضح: "التطور الذي حققناه منذ 2006 هو فعلا يتجاوز خيال الجانب الثاني". وحسب اقواله، فان الجيش اقوى عدة اضعاف، رغم تصريحات نصر الله المتبجحة، "وإذا كان حزب الله قد تطور بشكل خطي منذ 2006، فقد تطورنا نحن بأضعاف مضاعفة، وبحجم كبير. قدراتنا النارية، مثلا، هي أكبر بعشرة اضعاف من السابق".
ويتوقع هايمان بأن تصل نسبة التجند في حالات الطوارئ الى رقم قياسي. ويقول: "بسبب مهاجمة البيت، سيكون مفهوم قائد الكتيبة، الاحتياطي، هو ليس الصعود الى سطح البيت ووقف الصاروخ، وانما سيملك قدرة اخرى – الوصول الى الصاروخ نفسه وقتل من يقوم بإطلاقه".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قائد الفيلق الشمالي للجيش الاسرائيلي يهدد بإبادة الميليشيات الشيعية
- إسرائيل تسقط طائرة استطلاع غريبة فوق حدودها مع سوريا
- لأول مرة.. لقاء علني بين السيسي ونتنياهو
- ماذا قال ملك البحرين لرؤساء الجالية اليهودية؟
- الجيش السوري يعبر الفرات على جسور... روسية
- واقع العرب: سوريا حقل تجارب للأسلحة!!
- مفاجأة «حماس» باغتت «فتح» وقطار المصالحة أمام اختبارات
- تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة
- الطائرات الروسية تقصف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا.. ودير الزور تتحول لمحور صراع بالغ التعقيد
- تصريحات هجومية متبادلة.. واشنطن تؤكد عدم بقاء الأسد بمنصبه.. وبثينة شعبان: سنحارب أي قوة حتى المدعومة من أميركا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)