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كاتب إماراتي يكشف: 14 دولة عربية عطّلت قرارا يدين إيران

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات 16 من الدقائق
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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كاتب إماراتي يكشف: 14 دولة عربية عطّلت قرارا يدين إيران
العراق ولبنان وعمان وسوريا صوتت ضد القرار- ا ف ب

كشف الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أن 10 دول عربية امتنعت عن التصويت على مشروع قرار للأمم المتحدة أيدته السعودية، يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، فيما صوتت 4 دول أخرى ضد مشروع القرار.

 

وقال عبد الله في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" إن الدول التي امتنعت عن التصويت هي: "مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، الصومال، السودان، تونس، ليبيا"، بينما صوتت كل من "العراق، لبنان، عمان، سوريا" ضد القرار.

 

 

وكانت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت الثلاثاء الماضي على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، تمهيدا للتصويت عليه في الجمعية العامة.

 

وفي نص القرار، تعرب الجمعية العامة، بشروطها، عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام، وتحث إيران على القضاء على جميع أشكال التمييز وانتهاكات الحقوق ضد النساء والفتيات.

 

وقال ممثل السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن إيران تقوم بدور في العراق ولبنان، واتهم السلطات الإيرانية بممارسة نهج طائفي، بما في ذلك محاولة إفراغ مدن من سكانها، وإحلال جماعات طائفية محلهم.

 

وأشار في كلمته إلى أن بلاده تدعم القرار؛ الذي يسلط الضوء على انتهاكات الحقوق التي تحدث في إيران، بما في ذلك إلقاء القبض على الأقليات وتعذيبها قسراً.

 

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة ما نشر على صفحة الكاتب الإماراتي.

المصدر: عربي21

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