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الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | بالصور.. 40 عامًا على زيارة السادات إلى إسرائيل
المصنفة ايضاً في: من التاريخ, انور السادات, شؤون اسرائيلية, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

بالصور.. 40 عامًا على زيارة السادات إلى إسرائيل

لحظات تاريخية كبيرة للرئيس المصري الراحل أنور السادات فاجأت العالم عندما زار إسرائيل لإلقاء خطاب السلام الجريء في القدس. نقدم لكم صور من تلك الزيارة

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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