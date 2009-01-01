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الأردن يلغي الدعم على الخبز في موازنة العام الجديد

آخر تحديث: منذ 36 من الدقائق
المصدر: خبرني
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الأردن يلغي الدعم على الخبز في موازنة العام الجديد
من مسيرة مناهضة لتوجهات الحكومة الاقتصادية

ألغت الحكومة، المبلغ المحدد لدعم الخبز، في مشروع قانون موازنة الدولة، للعام 2018، حسب بيانات حكومية.

 

ووفقا لأرقام دائرة الموازنة العامة، التي اطلعت عليها "خبرني"، ألغت الحكومة بند "دعم المواد التموينية"، الذي ينحصر في دعم القمح والأعلاف، في مشروع موازنة العام المقبل.

 

وبلغ الدعم الحكومي المعاد تقديره، للقمح والأعلاف، في موازنة 2017، نحو 135 مليون دينار.

 

وأفردت الحكومة، بندا خاصا، لدعم الأعلاف، في مشروع موازنة العام المقبل، بمقدار 20 مليون دينار فقط.

 

ومن المنتظر، إلقاء وزير المالية، عمر ملحس، خطاب الموازنة، أمام مجلس النواب، الأحد المقبل.

 

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليار دينار.

المصدر: خبرني

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