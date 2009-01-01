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المصنفة ايضاً في: شؤون اسرائيلية, اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا

آخر تحديث: منذ 58 من الدقائق
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 135
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ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
قوات كوماندوز إسرائيلية خلال تدريبات (Flicker IDFׂ)

كشفت مجلة أمريكية معروفة عن أن المهمة السرية التي كشفها الرئيس الأمريكي ترامب للروس تخص عملية سرية للموساد والكوماندوز الإسرائيلي في سوريا ضد داعش

كشفت "مجلة فانيتي فير" الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن التفاصيل السرية التي نقلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الروس، في الماضي، تخص عملية مشتركة قام بها الموساد وقوات النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي في سوريا، كشفت مخططا لتنظيم داعش تطوير مواد متفجرة يمكن تركيبها على الحواسيب المحمولة.

 

ونقل التقرير عن خبيرين في عمليات المخابرات الإسرائيلية قولهما إن مروحيتين إسرائيليتين من طراز "يسعور"، حلقتا فوق الأردن على ارتفاع منخفض لتجاوز الرادارات، نقلتا جنودا في وحدة النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي وعملاء موساد من القسم التكنولوجي إلى مهمتها في سوريا.

 

وجاء في التقرير أن العملية الإسرائيلية هي التي أدت إلى صدور توجيهات أمريكية بحظر السفر مع الحواسيب المحمولة في الطائرات الأمريكية، خشية من إخفاء مواد متفجرة فيها، لن تقدر أجهزة التفتيش الإلكترونية على كشفها.

 

وحسب تقارير أجنبية فقد كشف الرئيس الأمريكي هذه التفاصيل الدقيقة عن المهمة السرية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسفير روسيا في واشنطن في السابق، سيرغي كيسلياك.

 

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد كشفت أن ترامب نقل معلومات دقيقة لروس مخلا الاتفاق مع إسرائيل بعدم مشاركة هذه المعلومات السرية مع أي طرف. وكان ترامب قد أوضح في لقائه مع نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل إنه لم يذكر اسم إسرائيل خلال لقائه مع الروس.

المصدر: al-masdar

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