- تطيير القانون الجديد يصطدم بحائط المسيحيين
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
- عـــاد مـكـبّـلاً.. الحريري لم يعد حراً بعد عودته إلى لبنان.. والسعودية لديها أوراق ضغط تقيّده
- أسعار الفوائد المرتفعة لن تعود إلى طبيعتها قبل أشهر
- غريزمان يرد الجميل لسيميوني
- ثلاثةُ شُروطٍ أساسيّةٍ لا بُد من تَوفّرها لنَجاح حَمْلة الفَساد في السعوديّة.. وهذهِ قصّة مُساهَمَتِي في تَوفير المِليارات للشّعب السعودي في صَفقةِ أسلحةٍ جَرى تَضخيم عُمولاتِها وأنْشُرها للمَرّةِ الأولى
- صحيفة سعودية تتهم عون بتلقى رشوة من قطر
- فقدت حياتها بعد محاولة التقاط "سيلفي" على النافذة
- مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد
- بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب "حزب الله".. وهذا ما سأقوم به!
- اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء الحرب فعلًا أم أهدافها استعمارية؟
- كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول أخرى في صراعهما؟
- الحريري يرد جميل رئيس الجمهورية بـ″التريث″.. لكن ماذا عن الخونة؟
- تأشيرتك إلى استراليا في خطر والسبب فيسبوك!
- الهند تعتزم تجريم "الطلاق الشفوي" الإسلامي
- خبايا صفقة القرن.. ترامب يطرح على الفلسطينيين اتفاقاً وهذا مصير القدس واللاجئين
- كيندال جينر… العارضة الأعلى أجراً في العالم
- لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة جمال الكون ببكيني ساخن
- أول رد من الممثلة الهندية بعد رصد مكافأة لقتلها
- دون مكياج...إيفانكا ترامب تنشر صورتها فور استيقاظها من النوم
- أستراليا رحّلت وألغت تأشيرات 2000 مجرم منذ بدء العمل بالقانون الجديد!
- الوجه الحقيقي للخليج في ملتقى أبوظبي
- الصراع الروسي - الأميركي يمدّد للصراع السوري
- تريث الحريري في الاستقالة ينهي الأزمة اللبنانية أم يسلم البلد لحزب الله
- الحريري علّق استقالته على حوار «الفرصة الأخيرة» ورمى الكرة بملعب عون
ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
كشفت مجلة أمريكية معروفة عن أن المهمة السرية التي كشفها الرئيس الأمريكي ترامب للروس تخص عملية سرية للموساد والكوماندوز الإسرائيلي في سوريا ضد داعش
كشفت "مجلة فانيتي فير" الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن التفاصيل السرية التي نقلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الروس، في الماضي، تخص عملية مشتركة قام بها الموساد وقوات النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي في سوريا، كشفت مخططا لتنظيم داعش تطوير مواد متفجرة يمكن تركيبها على الحواسيب المحمولة.
ونقل التقرير عن خبيرين في عمليات المخابرات الإسرائيلية قولهما إن مروحيتين إسرائيليتين من طراز "يسعور"، حلقتا فوق الأردن على ارتفاع منخفض لتجاوز الرادارات، نقلتا جنودا في وحدة النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي وعملاء موساد من القسم التكنولوجي إلى مهمتها في سوريا.
وجاء في التقرير أن العملية الإسرائيلية هي التي أدت إلى صدور توجيهات أمريكية بحظر السفر مع الحواسيب المحمولة في الطائرات الأمريكية، خشية من إخفاء مواد متفجرة فيها، لن تقدر أجهزة التفتيش الإلكترونية على كشفها.
وحسب تقارير أجنبية فقد كشف الرئيس الأمريكي هذه التفاصيل الدقيقة عن المهمة السرية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسفير روسيا في واشنطن في السابق، سيرغي كيسلياك.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد كشفت أن ترامب نقل معلومات دقيقة لروس مخلا الاتفاق مع إسرائيل بعدم مشاركة هذه المعلومات السرية مع أي طرف. وكان ترامب قد أوضح في لقائه مع نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل إنه لم يذكر اسم إسرائيل خلال لقائه مع الروس.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تطيير القانون الجديد يصطدم بحائط المسيحيين ...الكاتب:
-
ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا ...الكاتب:
-
عـــاد مـكـبّـلاً.. الحريري لم يعد حراً بعد ...الكاتب:
-
أسعار الفوائد المرتفعة لن تعود إلى طبيعتها ...الكاتب:
-
غريزمان يرد الجميل لسيميوني ...الكاتب:
-
ثلاثةُ شُروطٍ أساسيّةٍ لا بُد من تَوفّرها ...الكاتب:
-
صحيفة سعودية تتهم عون بتلقى رشوة ...الكاتب:
-
فقدت حياتها بعد محاولة التقاط "سيلفي" على ...الكاتب:
-
مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد ...الكاتب:
-
بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب ...الكاتب:
-
اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء ...الكاتب:
-
كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول ...الكاتب:
-
الحريري يرد جميل رئيس الجمهورية بـ″التريث″.. لكن ...الكاتب:
-
تأشيرتك إلى استراليا في خطر والسبب فيسبوك! ...الكاتب:
-
الهند تعتزم تجريم "الطلاق الشفوي" الإسلامي ...الكاتب:
-
خبايا صفقة القرن.. ترامب يطرح على الفلسطينيين ...الكاتب:
-
كيندال جينر… العارضة الأعلى أجراً في العالم ...الكاتب:
-
لأول مرة في التاريخ...عراقية تشعل مسابقة ملكة ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
- مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد
- بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب "حزب الله".. وهذا ما سأقوم به!
- اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء الحرب فعلًا أم أهدافها استعمارية؟
- كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول أخرى في صراعهما؟
- خبايا صفقة القرن.. ترامب يطرح على الفلسطينيين اتفاقاً وهذا مصير القدس واللاجئين
- أكبر تجمع للمعارضة السورية في الرياض: لا تراجع عن رحيل الأسد في بداية الانتقال السياسي
- الأردن يلغي الدعم على الخبز في موازنة العام الجديد
- يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم بالتناوب على تناول الطعام! الأمم المتحدة ترصد حياة مأساوية لسوريين محاصرين
- في مملكة «التريليون دولار».. نساء المغرب يموتن بحثًا عن الدقيق!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)