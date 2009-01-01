- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- حقيقة عصرنا: الرأسمالية طريق للتطور والديموقراطية
- لا مؤتمر حوار ولا بحث في السلاح ومجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- تشكيك برقم باسيل!
- إيران تفاوض نيابة عن حزب الله في الأزمة اللبنانية
- “تريّث” الحريري يطلق مسار التسوية المعدَّلة
- تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟
- أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين
- أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا يجدون عملاً!
- دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول العالم دون أن تطلق رصاصةً واحدةً؟
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- أمراء الحرب وتجار الهيكل؛ رجال السلطة والمال في لبنان (حلقات متتابعة)
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- “يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في العالم!
- بورقيبة الحاضر بعد ثلاثين سنة
- موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر
- الحريري «المنتفض لكرامته»: وداعاً 14 آذار
- الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»
- إيران تخلط الأوراق وترفض التعرض لسلاح «الحزب» ومصادر: شهر لبلورة الأمور
- مشاورات لـ«الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب
- عودة «حكم الترويكا»... والحريري الحلقة الأضعف
الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
نشر مغردون مصريون صوراً أولية للهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وأظهرت الصور جثثاً للضحايا داخل المسجد، الذي قالت السلطات إنه تعرض لهجوم بعبوة ناسفة عقب صلاة الجمعة، التي عادةً ما تكتظ في مصر بالمصلين.
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن الحصيلة الأولية للتفجير الذي وقع في محيط مسجد الروضة غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، "أسفرت عن إصابة 75 شخصاً، وتم نقلهم لمستشفى بئر العبد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وفيما قال المسؤول المصري إنه لا توجد حالات وفاة جراء التفجير حتى الآن، ذكرت وسائل إعلام أن عدد قتلى وجرحى التفجير في سيناء تخطى 100 شخص.
في غضون ذلك، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً عاجلاً باللجنة الأمنية، في الساعة الثالثة عصر الجمعة بتوقيت مصر؛ لبحث تداعيات حادث مسجد العريش، والوضع الأمني في سيناء بشكل عام، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن "رئاسة الجمهورية ستصدر بيانات رسمية حول هذا الاجتماع".
وكان شهود عيان قالوا إن "الإرهابيين أضرموا النار في سيارات الأهالي، ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى قرية الروضة (غرب العريش) حيث وقع التفجير بمسجد الروضة في القرية".
وقال مصدر طبي للصحيفة إن سيارات الإسعاف قامت بإجلاء عشرات المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بئر البعد القريب من المنطقة، وفي حين لا تزال 12 سيارة إسعاف أخرى تجلي باقي الضحايا، كما أعلنت حالة استنفار في مستشفيات بئر العبد والعريش بشمال سيناء.
هذا، وأكدت الصحف المصرية انتقال قوات أمنية من مديرية أمن شمال سيناء إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات، فيما أوقفت قوات الأمن حركة السير على طريق العريش-القنطرة.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم ...الكاتب:
-
ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا ...الكاتب:
-
حقيقة عصرنا: الرأسمالية طريق للتطور والديموقراطية ...الكاتب:
-
لا مؤتمر حوار ولا بحث في السلاح ...الكاتب:
-
بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة ...الكاتب:
-
تشكيك برقم باسيل! ...الكاتب:
-
إيران تفاوض نيابة عن حزب الله في ...الكاتب:
-
“تريّث” الحريري يطلق مسار التسوية المعدَّلة ...الكاتب:
-
تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟ ...الكاتب:
-
أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″ ...الكاتب:
-
«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين ...الكاتب:
-
عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين ...الكاتب:
-
أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا ...الكاتب:
-
دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول ...الكاتب:
-
من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون ...الكاتب:
-
أمراء الحرب وتجار الهيكل؛ رجال السلطة والمال ...الكاتب:
-
بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها ...الكاتب:
-
“يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
- مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد
- بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب "حزب الله".. وهذا ما سأقوم به!
- اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء الحرب فعلًا أم أهدافها استعمارية؟
- كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول أخرى في صراعهما؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)