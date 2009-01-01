الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً

نشر مغردون مصريون صوراً أولية للهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأظهرت الصور جثثاً للضحايا داخل المسجد، الذي قالت السلطات إنه تعرض لهجوم بعبوة ناسفة عقب صلاة الجمعة، التي عادةً ما تكتظ في مصر بالمصلين.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن الحصيلة الأولية للتفجير الذي وقع في محيط مسجد الروضة غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، "أسفرت عن إصابة 75 شخصاً، وتم نقلهم لمستشفى بئر العبد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وفيما قال المسؤول المصري إنه لا توجد حالات وفاة جراء التفجير حتى الآن، ذكرت وسائل إعلام أن عدد قتلى وجرحى التفجير في سيناء تخطى 100 شخص.

في غضون ذلك، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً عاجلاً باللجنة الأمنية، في الساعة الثالثة عصر الجمعة بتوقيت مصر؛ لبحث تداعيات حادث مسجد العريش، والوضع الأمني في سيناء بشكل عام، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن "رئاسة الجمهورية ستصدر بيانات رسمية حول هذا الاجتماع".

وكان شهود عيان قالوا إن "الإرهابيين أضرموا النار في سيارات الأهالي، ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى قرية الروضة (غرب العريش) حيث وقع التفجير بمسجد الروضة في القرية".

وقال مصدر طبي للصحيفة إن سيارات الإسعاف قامت بإجلاء عشرات المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بئر البعد القريب من المنطقة، وفي حين لا تزال 12 سيارة إسعاف أخرى تجلي باقي الضحايا، كما أعلنت حالة استنفار في مستشفيات بئر العبد والعريش بشمال سيناء.

هذا، وأكدت الصحف المصرية انتقال قوات أمنية من مديرية أمن شمال سيناء إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات، فيما أوقفت قوات الأمن حركة السير على طريق العريش-القنطرة.