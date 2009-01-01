- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- حقيقة عصرنا: الرأسمالية طريق للتطور والديموقراطية
- لا مؤتمر حوار ولا بحث في السلاح ومجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- تشكيك برقم باسيل!
- إيران تفاوض نيابة عن حزب الله في الأزمة اللبنانية
- “تريّث” الحريري يطلق مسار التسوية المعدَّلة
- تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟
- أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين
- أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا يجدون عملاً!
- دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول العالم دون أن تطلق رصاصةً واحدةً؟
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- أمراء الحرب وتجار الهيكل؛ رجال السلطة والمال في لبنان (حلقات متتابعة)
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- “يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في العالم!
- بورقيبة الحاضر بعد ثلاثين سنة
- موسكو تستعجل التسوية وطهران اعلان النصر
- الحريري «المنتفض لكرامته»: وداعاً 14 آذار
- الحريري: عون حليف استراتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»
- إيران تخلط الأوراق وترفض التعرض لسلاح «الحزب» ومصادر: شهر لبلورة الأمور
- مشاورات لـ«الطائف» والنأي بالنفس والعلاقات مع العرب
- عودة «حكم الترويكا»... والحريري الحلقة الأضعف
ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
سرّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معلومات سرية هامة إلى روسيا، عن مهمة استخباراتية إسرائيلية في سوريا، بحسب ما ذكرته مجلة "فانيتي فاير"، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقال تقرير للمجلة إن الرئيس الأميركي خان استخباراته، عندما فضح تفاصيل عملية الموساد الإسرائيلي، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك، في مايو/أيار الماضي، بحسب ما نقلته "الجزيرة".
موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أشار إلى أن التفاصيل التي كشفها ترامب مهمة وسرية، وأنها لعملية "قام بها عميل موساد إسرائيلي ووحدة سايريت ماتكال الخاصة"، واعتبر الموقع أن ما قام به ترامب "طعن بالسكين لنظام مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين إسرائيل وأميركا".
وبنَت مجلة "فانيتي فاير" تقريرها على معلومات من مصادر وصفتها بـ"خبراء في عمليات الاستخبارات الإسرائيلية".
عملية ضد داعش
وكشفت المجلة تفاصيل عن العملية السرية للموساد الإسرائيلي في سوريا والتي كانت مهمتها التنصت على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) هناك، بعد صدور تقارير عن خطة للتنظيم في استخدام حواسيب نقالة لتفجير الطائرات.
وقالت المجلة إن "مروحيتين إسرائيليتين Sikorsky CH-53 كان على متنهما كوماندوز إسرائيليون وعملاء موساد شمال سوريا، ضمن مهمة لزرع أجهزة تنصت للتجسس على خلية تابعة لتنظيم داعش تبني طرقاً جديدة لتنفيذ هجمات تفجير".
وأضافت المجلة أن "الجنود والجواسيس هبطوا وانتقلوا إلى هدفهم بواسطة مركبات، حيث أجرى الجنود دوريات بينما زرع عملاء الموساد الأجهزة. وبعدها سارع الجنود والعملاء للعودة إلى المروحيات للعودة إلى إسرائيل من دون اكتشافهم".
ويلفت تقرير المجلة إلى أنه بعد بضعة أيام من تنفيذ المهمة داخل الأراضي السورية، "ورد أن جنود استخبارات الإشارات من وحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي تمكنوا من الاستماع لجندي من (الدولة الإسلامية) يشرح طريقة صناعة واستخدام قنابل الحواسيب النقالة، التي اخترعها على ما يبدو خبير المتفجرات السعودي إبراهيم العسيري"، وفق تعبير المجلة.
معلومات حساسة
ويشير موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه على الرغم "من التحذيرات التي أطلقها مسؤولون أميركيون بأن ترامب يخضع لضغوطات موسكو وقد يمرر معلومات حساسة للروس، شاركت إسرائيل المعلومات مع الاستخبارات الأميركية؛ ما أدى إلى حظر مؤقت للحواسيب النقالة على متن طائرات من عدة دول في الشرق الأوسط".
ولم يذكر تقرير المجلة موقع تنفيذ العملية، ولكن ترامب خلال سرده التفاصيل لوزير الخارجية الروسي لافروف والسفير كيسلياك، "عرّض عملاء إسرائيل في الحقل للخطر"، بحسب "فاينتي فاير".
"ترامب خاننا"
والقلق بالنسبة لإسرائيل لا يكمن فقط في تسريب ترامب معلومات سرية إلى روسيا؛ بل في إمكانية تمرير الروس المعلومات لحلفائهم الإيرانيين والسوريين.
وأثار كشف ترامب المعلومات غضب الاستخبارات الإسرائيلية؛ ما أدى الى نداءات من قبل البعض بتقييد مشاركة الاستخبارات مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع للمجلة: "ترامب خاننا"، وأضاف: "وإنه لا يمكننا الثقة به، إذن فسنضطر إلى أن نفعل ما هو ضروري وحدنا إن كان ظهرنا للحائط مع إيران".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية أشارت إلى أن "أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية في خطر"؛ بسبب المعلومات التي كشف عنها ترامب للوزير لافروف.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في مايو/أيار الماضي، إن مصدر المعلومات الاستخباراتية الحساسة جداً عن تنظيم الدولة هو الأردن، موضحة أن خطورة ما قام به ترامب لم يتوقف عند جوهر المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها المخابرات أميركا؛ بل إن ترامب كشف عن الوسائل والتكتيكات التي اعتمدتها في الحصول على تلك المعلومات.
وأشارت القناة الثانية إلى أن خطورة ما قام به ترامب تتمثل في أن المعلومات الحساسة التي كشف عنها "ستُهدِّد المصادر الاستخباراتية التي يعتمد عليها الأردن في الحصول على معلوماته عن تنظيم الدولة"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مصادر بشرية يمتلكها الأردن داخل التنظيم.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم ...الكاتب:
-
ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا ...الكاتب:
-
حقيقة عصرنا: الرأسمالية طريق للتطور والديموقراطية ...الكاتب:
-
لا مؤتمر حوار ولا بحث في السلاح ...الكاتب:
-
بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة ...الكاتب:
-
تشكيك برقم باسيل! ...الكاتب:
-
إيران تفاوض نيابة عن حزب الله في ...الكاتب:
-
“تريّث” الحريري يطلق مسار التسوية المعدَّلة ...الكاتب:
-
تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟ ...الكاتب:
-
أربعة تحدّيات تواجه ″خطاب الحريري الجديد″ ...الكاتب:
-
«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين ...الكاتب:
-
عكار: حلبا لم تعد تحتمل أعباء النازحين ...الكاتب:
-
أستراليا: 55% من خريجي الجامعات المهاجرين لا ...الكاتب:
-
دروس من موسكو.. كيف تخترق أقوى دول ...الكاتب:
-
من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون ...الكاتب:
-
أمراء الحرب وتجار الهيكل؛ رجال السلطة والمال ...الكاتب:
-
بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها ...الكاتب:
-
“يوتيوب” يحظر إحدى أكثر القنوات مشاهدة في ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
- مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد
- بوتين في إتصال "ناري" بنتنياهو: لا تضرب "حزب الله".. وهذا ما سأقوم به!
- اليمن هدف روسيا المقبل.. هل تريد إنهاء الحرب فعلًا أم أهدافها استعمارية؟
- كيف تسعى السعودية وإيران إلى توريط دول أخرى في صراعهما؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)