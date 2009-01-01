إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | مذبحة المصلين بـ"الروضة".. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

مذبحة المصلين بـ"الروضة".. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 118
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

مذبحة المصلين بـ&quot;الروضة&quot;.. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش

قالت وكالة الأنباء المصرية، اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إن 85 شخصاً قتلوا وأصيب 80 آخرون في التفجير الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

 

وقال مصدران (أمني وطبي)، إن التفجير وقع في المسجد إثر تفجير عبوة ناسفة عقب أداء صلاة الجمعة التي عادة في مصر تكتظ بالمصلين.

 

وأوضح شهود عيان لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الإرهابيين أضرموا النار في سيارات الأهالي، ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى قرية الروضة (غرب العريش) حيث وقع التفجير بمسجد الروضة في القرية.

 

وقال مصدر طبي للصحيفة إن سيارات الإسعاف قامت بإجلاء عشرات المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بئر البعد القريب من المنطقة، وفي حين لا تزال 12 سيارة إسعاف أخرى تجلي باقي الضحايا، كما أعلنت حالة استنفار في مستشفيات بئر العبد والعريش بشمال سيناء.

 

هذا، وأكدت الصحف المصرية انتقال قوات أمنية من مديرية أمن شمال سيناء إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات، فيما أوقفت قوات الأمن حركة السير على طريق العريش-القنطرة.

المصدر: هافينغتون بوست

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب