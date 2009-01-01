مذبحة المصلين بـ"الروضة".. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش

قالت وكالة الأنباء المصرية، اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إن 85 شخصاً قتلوا وأصيب 80 آخرون في التفجير الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقال مصدران (أمني وطبي)، إن التفجير وقع في المسجد إثر تفجير عبوة ناسفة عقب أداء صلاة الجمعة التي عادة في مصر تكتظ بالمصلين.

وأوضح شهود عيان لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الإرهابيين أضرموا النار في سيارات الأهالي، ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى قرية الروضة (غرب العريش) حيث وقع التفجير بمسجد الروضة في القرية.

وقال مصدر طبي للصحيفة إن سيارات الإسعاف قامت بإجلاء عشرات المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بئر البعد القريب من المنطقة، وفي حين لا تزال 12 سيارة إسعاف أخرى تجلي باقي الضحايا، كما أعلنت حالة استنفار في مستشفيات بئر العبد والعريش بشمال سيناء.

هذا، وأكدت الصحف المصرية انتقال قوات أمنية من مديرية أمن شمال سيناء إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات، فيما أوقفت قوات الأمن حركة السير على طريق العريش-القنطرة.